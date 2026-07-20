Hahababy又爆新進度！網架「撞臉全紀錄」網站　已列41比對案例

▲網友架設「hahababy撞臉網站」，橫跨30品牌。（圖／翻攝網站）



記者劉維榛／綜合報導

二伯創立的童裝品牌Hahababy近期深陷抄襲風波，如今有網友架設「hahababy撞臉全紀錄」網站，將歷來遭質疑與其他品牌相似的商品集中整理。目前已列出41起比對案例，橫跨30個品牌，其中以SOU・SOU的7筆最多；不過，相關內容仍屬網友自行蒐集比對，尚未經官方或司法認定。

近日有網友架設「hahababy撞臉全紀錄」網站，將過去曾被質疑與其他品牌風格相近的商品集中彙整。截至目前，網站已列出41組比對案例，涉及品牌多達30個，並持續開放更新。

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實際打開網站，首頁上方就以「越比對，越眼熟？」作為標語，內容則依不同品牌分類。點進頁面後，可以看到Hahababy商品與其他品牌商品的對照圖，部分資料還附有商品資訊、社群貼文以及網頁存檔，讓瀏覽者自行查看兩者之間的相似之處。

41起案例橫跨30品牌 SOU・SOU中鏢最多達7筆



在目前整理的名單中，以「SOU・SOU」被列出的7筆案例最多，商品包含服飾、雨傘與保溫瓶等；「MARKEY'S」則有3筆，RODEO CROWNS WIDE BOWL與niko and...各有2筆，另外ADAM ET ROPÉ FEMME、BEAMS、GRANIPH、Lululemon及URBAN RESEARCH等品牌也出現在名單內。

未正面給解釋！二伯：靈感來自生活觀察與親子共創



不過，網站內容均為網友依公開資料自行蒐集與比對，並不代表官方或司法單位已認定抄襲；二伯先前僅在直播中表示，品牌許多圖案靈感來自生活觀察，以及與孩子共同創作的過程，如今風波仍持續延燒，也有網友錯愕發現，Hahababy悄悄在官方平台下架15款爭議商品，若點選原本的商品連結，會直接導回品牌首頁。