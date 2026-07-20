快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對10縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（20）日大台北地區、南投以北及宜花山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：20日上午至20日晚上

＊大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日台灣位於太平洋高壓西側邊緣，南海水氣偏多，伴隨西南風影響，將水氣輸送至台灣附近，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有不定時局部大雨發生的機率，其他地區則為多雲到晴。

氣象署提醒，午後中部以北、宜、花地區及各山區均有局部短暫雷陣雨，並且容易出現局部大雨，尤其北部地區及中部山區甚至有局部短延時豪雨發生的機率。

氣溫方面，沒下雨時各地高溫炎熱，普遍約32至35度，新北、彰化內陸及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級。



另外，目前菲律賓東南方海面有熱帶雲系發展中，預估後半周有機會發展為熱帶性低氣壓，甚至增強為颱風，並逐漸朝西北方向、呂宋島一帶移動，後續仍須留意其發展變化。

資料來源：氣象署