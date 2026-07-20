暑假親子免費景點+1！《FOOD超人神奇大冒險動畫展》邊玩邊認識動畫怎麼誕生

▲陪伴許多孩子成長的《FOOD超人》化身展覽主角，透過豐富互動體驗與動畫創作展示，邀請大小朋友一起揭開臺灣原創動畫的誕生祕密！（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

暑假正是親子安排出遊、探索新體驗的好時機，如果孩子平時就是《FOOD超人》的小粉絲，不妨趁著假期一起走進動畫幕後世界。臺北市藝文推廣處115年度駐館藝術家特展《FOOD超人神奇大冒險動畫展》，即日起至8月25日在藝文推廣處1樓特展室展出，透過展覽、多媒體互動及DIY活動，帶領大小朋友認識臺灣原創動畫的創作歷程，在寓教於樂中展開一場充滿想像力的冒險。

由風車圖書出版有限公司策劃的《FOOD超人神奇大冒險動畫展》，以陪伴許多孩子成長的臺灣原創動畫IP《FOOD超人》為主角，從大家熟悉的童書、有聲書、故事機、點讀教材，一路延伸到動畫作品，完整呈現角色一路誕生、發展的精彩故事。

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展覽以「走進動畫世界」為主題，首度公開動畫製作的幕後流程，從角色設定、世界觀建立、2D設定稿、3D建模、劇本發想、分鏡設計、美術製作，到配音與動畫後製等內容一一揭密，讓觀眾了解一部動畫如何從最初的靈感，一步步化為螢幕上的精彩畫面，也讓孩子認識動畫產業背後多元且細膩的專業分工。

現場除了展出創作內容，也安排豐富的互動體驗。「神速跑跑跑」動畫跑酷遊戲，讓孩子化身FOOD超人展開闖關挑戰。「FOOD繪畫教室」則可體驗數位著色互動，看著自己創作的角色躍上螢幕。還有動畫劇院播放精彩內容，讓參觀過程不只是欣賞展覽，更能透過親身參與感受動畫創作的魅力，在遊戲中培養觀察力、創造力與想像力。

除了展覽之外，8月12日下午還將舉辦「動畫大解密DIY講座」，透過角色互動、帶動唱及動畫原理實作，帶領孩子認識視覺暫留原理，並親手體驗動畫製作的基本概念，讓知識不只是看得到，更能親自動手體驗。

臺北市藝文推廣處表示，駐館藝術家展覽計畫持續鼓勵多元創作與文化推廣，希望透過《FOOD超人》這項臺灣原創動畫IP，串聯藝術、教育與文化，展現臺灣動畫產業的創意能量，也讓更多家庭透過展覽接觸本土動畫創作，感受原創內容的魅力。

今年暑假，不妨安排一趟充滿歡笑與創意的親子小旅行，跟著FOOD超人一起踏進動畫世界，從互動遊戲到幕後創作，發現動畫不只是好看，更蘊藏著滿滿的創意與知識。

展覽日期｜7/15 (三)～8/25 (二) (每週一休館)

展覽時間｜09：00～21：00

展覽地點｜臺北市松山區八德路3段25號