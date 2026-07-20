潘孟安被問毒油打到記者麥克風　蔣萬安曝卑微要求：交代真相

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂致癌物風暴延燒，藍營號召上凱道抗議，而總統府秘書長潘孟安昨日出席活動時，電視台記者向他追問此事，潘孟安則舉起手一揮，並疑推到記者麥克風，此舉導致藍營群起激憤。被問到民進黨執政傲慢不演了？台北市長蔣萬安今（20日）表示，我們最卑微的要求，是即刻讓人民知道，哪一環節出狀況？但到現在中央還是沒辦法做清楚的交代。

▲蔣萬安出席天際之眼民權大橋景觀橋啟用典禮。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安今天出席民權大橋景觀橋啟用時受訪痛批，當毒油事件爆發到現在，已經超過三週，但中央政府還是沒有能力說明是什麼原因，無法給民眾一個清楚交代，反而看到民進黨政府卻是一個傲慢態度。他認為，中央政府第一時間選擇蓋牌、甚至護航業者、甚至還要討論重新上架，甚至包括民進黨黨公職說「又不要我逼你吃」，行政院長卓榮泰在立院說「這不是專案道歉」，看到總統府秘書長潘孟安不願意受訪拒答，還因毒油問題而動手。

蔣萬安感嘆，其實民眾憤怒的是在這次毒油事件中，民進黨政府在處理過程中的態度，「我們最卑微的要求，是即刻讓我們知道，這件事情發生原因，是哪一環節出狀況？到現在，還是沒辦法做一個清楚的交代與說明」，三週過去，為何無法查明跟釐清相關真相，非常卑微的要求，就是一個清楚交代的真相。

