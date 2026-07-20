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雲端空間縮水！Google 發通知：手機 4 項目不再「無限備份」

▲▼ Google Pixel 9系列智慧型手機。（圖／路透）

 ▲Android 備份政策修改，未來簡訊、通話記錄、裝置設定和應用程式設定都會納入空間計算。（圖／路透）

記者黃肇祥／台北報導

Google 日前修改了 Android 手機的備份政策，以往不佔用雲端空間的 4 大項目，未來都將納入容量計算、吃掉用戶的雲端空間。近日 Google 官方已陸續寄發通知信，方便使用者確認實際被佔用的空間大小，具體會與用戶安裝的 App 數量有關。

根據《ETtoday 新聞雲》記者親自收到的 Google 官方信件證實，45 天後，所有 Android 裝置的備份資料都將計入 Google 帳戶儲存空間。除了原先就已包含在內的 Google 相簿照片與影片、多媒體訊息外，「簡訊、通話記錄、裝置設定和應用程式設定」這 4 大項目會在政策生效後，一併納入雲端計算。倘若帳號空間不足，自動備份功能將會暫停，直到使用者清出空間或付費升級帳號。

Google 官方會於信件裡告知使用者，政策生效之後，備份資料具體會消耗的儲存空間。先前 Google 曾向外媒聲稱，額外新增的備份項目不會佔用太多容量，預計每個帳號平均僅增加約 40MB。然而，記者實測發現，實際佔用空間仍取決於個人安裝的 App 數量，記者自己的簡訊與多媒體訊息僅佔用 502KB、通話記錄 251KB、裝置設定 3.9MB，影響均十分輕微，但在政策生效後，整體卻會吃掉 120MB 空間，主因正是來自手機內所安裝的 186 個 App 備份資料。

▲▼Android 備份政策修改，Google 發送通知信。（圖／記者黃肇祥攝）

▲近日 Google 開始陸續向用戶發出通知信。（圖／記者黃肇祥攝）

若雲端空間已面臨上限，Google 目前也推出了全新的控制選項。只要是 Android 9 以上版本的設備，皆可在「設定」＞「帳戶和備份」＞「Google 備份」＞「裝置上的其他資料」頁面進行管理，除了能查看每一款 App 備份資料所佔據的空間外，也能依個人需求自行關閉或保持開啟。

▲▼Android 備份政策修改，Google 發送通知信。（圖／記者黃肇祥攝）

▲Google 提供更細緻的備份選項，允許用戶自行調整。（圖／手機內截圖）

僅三種資料得以豁免計算

根據 Google 官方政策，目前僅有 3 種資料得以獲得空間豁免，分別是「與我共用」顯示的檔案，其只會佔據上傳者／檔案持有者的雲端空間，單純開啟、瀏覽並不會影響自身空間；另外在 2021 年 6 月 1 日在 Google 協作平台上傳的文件、試算表、繪圖檔案，以及2021 年 6 月 1 日以前的「壓縮畫質」、「快速備份畫質」備份的相片和影片，這些都是已經移除的舊有福利，只要沒有編輯、修改都可以持續保留權益，不會納入空間計算裡頭，具體可參考下表：

會占用儲存空間項目 不會占用儲存空間
  • Google 雲端硬碟
    • 「我的雲端硬碟」中大多數檔案（如：PDF、圖片、影片、Meet 電話錄音）。
    • 「垃圾桶」中的所有項目。
    • 自 2021 年 6 月 1 日起新建立的 Google 文件、試算表、簡報、繪圖或表單（若在此日期前建立但在日後有修改過，也會開始計算）。
  • Gmail
    • 所有郵件和附件（包含「垃圾郵件」和「垃圾桶」資料夾）。
  • Google 相簿
    • 以「原始畫質」備份的相片和影片。
    • 2021 年 6 月 1 日之後以「壓縮畫質」（高畫質）或「快速備份畫質」備份的相片和影片。
  • Android 裝置備份
    • 透過 Android 備份設定管理的所有資料。
  • WhatsApp 備份
    • Android 版的 WhatsApp 備份資料。
  • Google 雲端硬碟
    • 「與我共用」部分以及「共用雲端硬碟」中的檔案
    • Google 協作平台。在 2021 年 6 月 1 日前建立，且未再編輯的 Google 文件、試算表、簡報、表單、Jamboard 和繪圖檔案。
  • Google 相簿
    • 在 2021 年 6 月 1 日前以「壓縮畫質」（高畫質）或「快速備份畫質」成功備份的相片和影片。
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