台南紙錢專爐燒不停！清明後再湧150噸　環保局籲「以功代金」

▲台南市紙錢專用爐「淨圓滿」集中處理民眾收運紙錢，降低露天焚燒造成的空氣污染。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南廟宇林立、祭祀風氣鼎盛，各類民俗節慶也帶來大量紙錢燒化需求。台南市環保局指出，農曆春節、清明及中元普度期間，紙錢集運量均突破300噸，今年清明節收運的紙錢雖已在6月底前燒化完畢，但清明過後又因天赦日、神明聖誕等祭典，累積超過150噸紙錢，讓紙錢專用爐持續面臨運轉考驗。

台南市政府自2019年設置全國第1座紙錢專用爐「淨圓滿」，透過集中收運及專爐燒化，降低民眾露天焚燒紙錢造成的空氣污染。除春節、清明及中元普度3大節日外，民間信仰中的天赦日、神明聖誕及祈福、補運等祭典，也有大量燒化紙錢需求。

環保局統計，3大傳統節日期間的紙錢集運量均超過300噸，今年清明期間收運的紙錢已於6月底前完成燒化；不過清明節後，各類民俗祭典接連登場，紙錢集運量仍超過150噸，使專爐幾乎全年持續運轉。

環保局表示，將紙錢集中送至專用爐燒化，雖可透過空氣污染防制設備降低污染物排放，但仍屬治標方式，若要真正減少空氣污染，仍須從源頭減少紙錢使用量，逐步改變祭祀習慣。

環保局近年推動「以功代金」，鼓勵民眾將原本購買紙錢的費用，轉為捐助社福團體，以實際善行代替焚燒紙錢。今年上半年已有超過3400人次響應，捐款金額逾250萬元。

經換算，相關善款約可減少55.7噸紙錢使用量，並降低83.5噸碳排放及153公斤細懸浮微粒PM2.5排放。環保局表示，民眾透過「以功代金」，不僅能維持祭祀心意，也能將善款用於協助弱勢族群，讓傳統信仰結合公益及環保。

若民眾仍有燒化紙錢需求，環保局呼籲遵守「紙錢減量燒」原則，選用大面額、低污染的環保紙錢，減少不必要的燒化數量，並使用紙錢集中收運服務，切勿自行露天焚燒，以免造成空氣污染及引發火災風險。

環保局表示，祭祀文化重在誠心，市民可透過減燒紙錢、環保祭祀或「以功代金」等方式，在延續傳統信仰的同時兼顧空氣品質，讓愛心轉化為實際福報，共同守護台南的天空與生活環境。