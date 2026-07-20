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講完電話！客戶「下秒1舉動」他錯愕　網嘆：沒禮貌日常

▲▼掀蓋式,皮套,手機殼,長輩標配。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO被掛電話。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名網友發文表示，日前與客戶通電話商討公事，講完後，他主動道謝並說再見，對方卻直接掛斷電話，讓他感到錯愕，通話結束後說「拜拜」不是基本禮貌嗎？貼文曝光後，引起討論。

客戶直接掛斷電話

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這名網友在PTT上，以「掛電話的時候說掰掰不是基本禮貌嗎」為標題發文。原PO指出，昨天打電話與客戶討論事宜，談妥後他便向經理表達感謝，並主動說了再見。沒想到，經理完全沒有回覆任何道別話語，下一秒就直接把電話掛斷，讓原PO覺得很沒水準，同時納悶是不是現在的人都這樣？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很多窗口都這樣，沒禮貌日常」、「我會說，所以不是現在的人都這樣」、「講完謝謝就好掛了，說什麼掰掰」、「確實很多人不說」、「很多中年人都這樣」、「現代人都這樣，好像有禮貌會吃虧會死一樣，國外就算不爽表面功夫至少都做滿」也有網友表示，「上對下，實屬正常」。

多數台灣人都會說「拜拜」

說到「拜拜」，先前曾有一名韓國女網友表示，她到台灣生活後，才發現大家講完電話後，都會說「拜拜」，起初她以為是台灣人很有禮貌，結果後來才知道這也代表「差不多要掛電話」的意思。後續也有網友透露，韓國人確實沒有說「拜拜」的習慣，算是文化差異。

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