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逛故宮突「頭暈又發麻」！一票人親眼見《龍藏經》震撼：能量超強

▲▼故宮端午節推出多檔應景展覽。（圖／故宮提供）

▲故宮珍寶《龍藏經》完整亮相。（圖／故宮提供）

記者劉維榛／綜合報導

一走進展場就頭皮發麻！一名網友到台北故宮欣賞《龍藏經》，直呼現場能量很高，震撼到無法形容。貼文引發兩派回應，有人看完心情平靜、甚至頭暈放空，也有人笑稱自己是「麻瓜」，完全沒有特殊感應，只佩服古人精湛工藝。故宮此次首度於北院完整呈現《龍藏經》及全套裝幀配件，展至11月8日。

一名網友在Threads表示，上週末到台北故宮參觀《龍藏經》特展，才剛走進展場就感到頭皮發麻，直呼現場帶來的震撼與能量難以用言語形容，回家後還不斷向媽媽分享「很厲害、很厲害」，並打算改天帶媽媽親眼欣賞。

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貼文曝光後，不少看過展覽的民眾也分享感受，「很厲害的龍藏經，親臨現場觀賞的感受真的不一樣」、「前天去的，看完整天心情很好，感覺人生無欲無求」、「光看照片就覺得能量超強，一定要找機會去台北親眼目睹」、「震到頭暈腦脹，整個人跟放空差不多」。另有人大讚其用料、文化、藝術與佛法意義珍貴，直言是無價之寶，不過也提醒假日人潮相當可怕。

另一派網友則笑稱自己可能沒有「切到頻率」，「之前在故宮南院展覽時，沒有特別感應到」、「我可能是麻瓜，都沒啥感應，只有覺得以前的人可以做出這樣的東西，好厲害」、「在故宮南院看過，解說人員當時也是說，能看到的人很有福報，但我只是凡人，沒感應」。

《龍藏經》特展資訊曝光　展至11月民眾快朝聖

事實上，故宮官網指出，《龍藏經》始修於康熙六年（1667），在孝莊文皇后與康熙皇帝推動下，動用頂尖藝匠及高僧，歷時兩年完成。此次特展首度於故宮北院完整呈現經葉、護經板、經衣與五色經簾等裝幀配件，帶領觀眾近距離欣賞清初宮廷工藝與皇室佛教信仰。

故宮展覽資訊｜「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」

時間：2026年5月9日至11月8日
地點：故宮北部院區第一展覽館103、104陳列室

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