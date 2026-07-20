王惠美領軍！彰化藍營「青年兵團」接棒　親姪子王信筌海線防禦

▲藍營議員參選人王信筌是縣長王惠美親姪子。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

在彰化政壇創下「地方議員、鎮長、立委到縣長」不敗神話的鐵娘子王惠美，已成功打造出一支青年大軍。八年來，在縣府核心磨練的秘書、幕僚乃至親族子弟兵，已陸續進駐南北彰化各選區，高舉「用縣政眼界服務基層」的旗幟標語，對外正式宣告「惠美軍團」成軍，加入選戰。

王惠美治縣風格以勤奮、務實、嚴謹，不打口水戰著稱，彰化要捷運「」喊了多年，還是高票連任，近年又拋出彰化要「孵蛋」，雖然被外界認為是畫大餅，人氣依舊不減，每天行程滿檔，身邊隨行的是一群青年駐區秘書形成最堅實的部隊。這群青年戰將最大優勢，在於跟隨縣長總攬全縣事務，瞭解民生所需及縣政未來方向，正是他們爭取選民認同的最強利器。

▲曾擔任縣府秘書劉俊毓則參選鹿港鎮民代表。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美從政起家厝的鹿港、福興、秀水選區，戰況最具指標性。王惠美親姪子、青年戰將王信筌已高掛看板，投入彰化縣議員第二選區選舉，全面承接海線王家與王惠美深耕多年的基層組織與政績光環。

王信筌的阿公是前鹿港鎮長王福入，父親王聯豐與伯父王順昌均曾擔任鹿港鎮代表，堪稱最強「政三代」，首次參選即獲國民黨提名。與此同時，縣府秘書劉俊毓則瞄準鹿港鎮第三選區鎮民代表，選舉策略形成海線最堅固防線。

地方政壇人士分析，王惠美這次飽和式布局縱深極長，從北彰海線議員到南彰、東彰基層民代，皆有親兵卡位。王信筌與劉俊毓已率先掛起與王惠美同框的選舉看板，標明「王惠美推薦」，受到地方高度注目，被視為極具實力的政治新秀。

▲前員林市長游振雄長子游筑凱參選第4選區議員。（圖／記者唐詠絮翻攝）

南彰化第四選區（員林、大村、永靖）向來是兵家必爭之地，王惠美核心隨身秘書游筑凱的參選徹底引爆「政二代與新生代大亂鬥」。游筑凱，不僅具備縣府秘書調度資源優勢，更是已故前員林市長游振雄長子，選戰策略成功將父親在員林雄厚的人脈基礎，與王惠美推動的東彰道路、員林滯洪池等重大建設緊密結合，後勢極具爆發力。

而在第六選區（田中、社頭、二水），同樣出身秘書系統的蕭岳倫，是前彰化縣議員、前社頭鄉長蕭如意的兒子，深耕青年組織與青農社群，在王惠美大力拉拔下，積極開拓中間選民與在地產業票源，意圖將影響力從海線延伸至東彰化山線。

▲前彰化縣議員、前社頭鄉長蕭如意兒子蕭岳倫參選第6選區議員。（圖／記者唐詠絮翻攝）