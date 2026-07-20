蔣勳《池上．池上》新書發表感動登場





▲美學作家蔣勳《池上．池上》新書發表暨座談會於池上米倉生活館舉行。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

美學作家蔣勳新作《池上．池上》新書發表暨座談會19日下午於池上米倉生活館舉行，吸引眾多民眾到場參與。台東縣長饒慶鈴、池上鄉長林建宏、池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢等人受邀出席，共同見證蔣勳多年深耕池上、以文字記錄土地與人文情感的重要成果。

饒慶鈴表示，《池上．池上》不僅是一本書，更是一段關於台東土地、生活與生命的故事。池上的魅力除了壯闊的自然景觀，更來自在地居民長年累積的生活文化，以及許多人對土地的珍惜與投入。蔣勳多年來在池上生活與創作，陪伴大家從田野、四季、老屋及地方人物的故事中，重新看見土地與生活的價值，也讓更多人透過文字認識池上的美好。

饒慶鈴指出，文化不只是活動或表演，而是地方發展的重要根基。許多人喜愛台東，不僅因為山海景色，更因為這片土地上有許多人認真生活、珍惜文化，逐步形塑出臺東獨特的人文風貌與地方精神。

她進一步表示，地方發展不應僅從觀光角度思考，而是應先建立良好的生活環境與深厚文化底蘊，觀光才會自然發展。真正重要的是，在地居民是否認同自己的生活方式，願意珍惜土地、保存文化，讓地方持續展現生命力。

饒慶鈴也感謝蔣勳多年來透過文字創作與生活實踐，深化人們對地方文化及生命記憶的理解，期盼台東持續成為一座能夠讓人建立情感連結的城市，讓文化在日常生活中自然扎根、世代傳承。

蔣勳於座談中分享，自2014年受台灣好基金會邀請擔任「池上藝術村」總顧問並駐村以來，與池上及台東縱谷地區建立深厚情誼，陸續出版《池上日記》、《池上印象》、《龍仔尾．貓》等多部作品，記錄池上的自然、人文與生活風景。2016年更於台東美術館舉辦「池上日記」展覽，持續透過創作分享對土地的感動。

蔣勳表示，2021年成立基金會時，便選擇落腳台東，並在台東縣政府協助下，將福原國小校長堀尾一彥宿舍活化為「蔣勳書房」，作為推廣閱讀、美學及文化教育的重要基地，也是基金會理念的具體實踐。

談及池上的生活，蔣勳分享，在駐村歲月中，從一鍋需要耐心熬煮的四神湯、一張需靜待七分鐘才能形成的豆皮，到許多不追求快速獲利、堅持品質的小店，都讓他重新體會慢生活的價值。他感性表示，池上成為自己離開校園後另一位老師，教會他認識土地、農村，以及生活中最動人的美好。