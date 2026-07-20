藍白欲砍衛福部預算　綠黨團：民眾不想看守護食安能力被刪減

▲民進黨團書記長范雲。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

致癌油風波延燒，在野黨擬砍衛福部、食藥署等部會預算。對此，民進黨團書記長范雲今（20日）表示，民眾期待看到補足食安法不足的地方，「民眾應該不想看到政府守護食安的能力被刪減」。她也提到，尊重上街頭表達意見的權利。至於是否有人要為此下台？「究責這當然是應該要的」，但更重要的是補足食安法。

民進黨團書記長范雲今（20日）召開輿情回應記者會，針對政院預計今日向國人報告致癌油最新檢驗結果以及《食品安全衛生管理法》修法方向，范雲表示，食安法修法應跨黨派，大家一起合作。

范雲說明，第一，第三方檢驗非常重要，第三方必須有公信力，遇到食安違反中央法規部分需立刻通報；第二，中央地方如何更好的合作，目前法規規範，中央是以法制溯源為主，查驗權力主要在地方，未來如何讓中央地方合作更緊密是重點；另外還有些委員關心，被下架的無辜下游廠商，如何降低其損失，希望在委員會好好審慎討論。

媒體追問，如何看待藍白將在725上凱道，是否有官員要為此負責下台平民怨？范雲表示，食安不分藍綠，是非常重要的防線，不管中央地方政府都有責任要維護食安，食安本質也是信任問題，「我們要信任地方跟中央政府都能夠為我們好好地把關」。

范雲說，有人要上街頭，這是台灣自由民主社會珍惜的，民進黨團尊重大家自由表達意見的權利。至於是否有人要下台？「我們認為究責這當然是應該要的」，但更重要的是，這次食安法呈現出還有不足的部分，儘管上次大規模修法後已補足不少，但還有不足的地方，如何好好地補上，這也必須藍綠合作在立法院修法，因為民眾期待未來不會吃到讓他們憂心的食物，讓大家都放心，這是目前的重點工作。

針對民眾黨團提案刪減600多億預算，而衛福部食藥署會是重點，范雲認為，民眾期待看到補足食安法不足的地方，「民眾應該不想看到政府守護食安的能力被刪減」。反對黨監督預算是合理的，但合理的預算監督有其限度，必須明確指出哪項工作不需要做，才是合理刪減預算。