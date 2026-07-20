潘孟安甩開記者惹議　李四川籲別發大脾氣：屏東人修養都很好

▲國民黨新北市長參選人李四川。（資料照／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／新北報導

總統府秘書長潘孟安昨被追問「中聯油脂」毒油案，疑似情緒不耐，向後揮手打到記者的麥克風，引起熱議。對此，屏東小琉球鄉出身的國民黨新北市長參選人李四川今（20日）表示，屏東人每個人脾氣修養都很好，呼籲潘孟安不必要發這麼大的脾氣，希望中央能讓記者或市民，了解毒油的來源。

潘孟安昨出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧屏東同鄉後援會活動，面對劉姓記者追問毒油案，向後揮手打到記者的麥克風。潘孟安在民進黨全代會受訪解釋，早上在很倉促情況下，有人問我油的事情，「T台劉記者從一樓，我就已經咳得很嚴重了，也跟她講了」，當他被唱名要進場時，前面有位攝影記者，所以順勢把手舉起來，造成劉小姐不悅，這很不好意思，但已經講不受訪了。

李四川20日上午出席三重義天宮開宮61週年紀念日暨清寒獎助學金頒獎典禮並受訪。媒體詢問，怎麼看昨天蘇巧慧的活動上面，潘孟安跟記者的爭議？會認為蘇巧慧是否應該對此有所表態？李回應， 蘇巧慧要不要表達意見，她不予置評，但是記者其實是為了市民問政府，希望能夠知道到底毒油是從哪裡來，所以昨天他也呼籲秘書長，「我們屏東人每個人脾氣修養都很好，不必要發這麼大的脾氣」，希望中央能夠針對毒油，讓記者或是市民，了解它的來源是什麼。