　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

沒過期卻變質發霉！美好市多乳製品淪退貨常客　苦主不買了

▲▼好市多將從今年9月起調漲美國、加拿大會員年費。（圖／達志影像／美聯社）

▲有瑕疵的乳製品成為好市多顧客退貨櫃檯的常客。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美式連鎖量販店好市多（Costco）販售品項五花八門，但有顧客反映，在好市多購買的牛奶、起司等乳製品品質有瑕疵，經常買回家短短幾天、甚至在保存期限內就發霉變質。有網友直言，「我已經不再在那裡買牛奶和鮮奶油了，因為太多次一打開就發現已經凝結」。

外媒The Takeout報導，好市多在部分日常生鮮品項上的表現出乎意料差強人意，乳製品瑕疵就是最典型的例子，會員們經常得靠Costco寬鬆的退貨政策來解決問題。

除了有變質發霉等狀況，在包裝上也讓買家吃盡苦頭。好市多自有品牌Kirkland Signature的牛奶包裝非常難打開，但還是會有滲漏的狀況發生，部分苦主開車載回家後才發現牛奶灑在車內，留下一股揮之不去的酸臭味。

自有品牌的奶油乳酪也被抱怨其口感與風味令人失望，遭批「它吃起來又苦又黏」。其他乳酪產品也被指出有過重的酸味，例如切達起司和起司棒。

報導稱，碰上發霉、變質或滲漏的牛奶和起司固然掃興，但好市多提供100%滿意保證退貨政策，幾乎任何品質不佳的乳製品都能全額退款，即便是生鮮品項、已開封甚至吃剩一部分的商品也不例外。建議盡量攜帶實體商品前往退貨，但許多分店對於個別情況會給予通融，接受顧客出示照片作為退貨憑證。

在討論如何退回外漏牛奶的討論串中，一名自稱好市多店員的網友宣稱，不管有沒有把實體商品帶回來，會協助辦理退款，因為處理漏出來的牛奶就已經夠麻煩。另外一名網友則稱，曾經退過不到半包的發霉帕瑪森起司，儘管過程中被唸，但仍成功退款，相當滿意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
劉尚謙哭了　要幫助周麟人已往生　感謝陳美鳳伸出援手
西班牙世界盃8戰僅失1球　最大功臣是他
周麟今告別式　家屬僅姐姐現身...少數好友出席
輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定　6萬人讚
翻轉！裝潢公司福麥拿不到RDX輸出許可　被國防部解約加罰83
台股強震千點　3公股金控挺身而出
具俊曄近況曝光！好友心疼「還守在大S身邊」：他才不在乎遺產
超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世足紀念品「決賽草皮」秒殺賣光！　最貴一塊9.7萬

殘殺17歲女學生！惡狼父擔任警高層「吃案滅證」　警察廳長道歉了

幫打強暴官司　印度惡魔律師「性侵13歲受害女童」威脅封口

外籍男趴倒人行道！民眾欲救援　突發「動物叫聲」暴衝恐怖畫面曝

伊朗飛彈殘骸落入境內　以軍參謀總長：隨時準備恢復戰鬥

金正恩成孤獨皇帝？王滬寧「低頭筆記」模樣曝　大陸網友譏遭矮化

高市早苗內閣支持率49.2%創新低！　首度跌破50%大關

沒過期卻變質發霉！美好市多乳製品淪退貨常客　苦主不買了

砸3200萬看世足決賽！「頂級套票」待遇曝光　網笑：世紀大盤子

日本陸上自衛隊「朝霞駐屯地」起火！　黑煙狂竄驚悚畫面曝

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

世足紀念品「決賽草皮」秒殺賣光！　最貴一塊9.7萬

殘殺17歲女學生！惡狼父擔任警高層「吃案滅證」　警察廳長道歉了

幫打強暴官司　印度惡魔律師「性侵13歲受害女童」威脅封口

外籍男趴倒人行道！民眾欲救援　突發「動物叫聲」暴衝恐怖畫面曝

伊朗飛彈殘骸落入境內　以軍參謀總長：隨時準備恢復戰鬥

金正恩成孤獨皇帝？王滬寧「低頭筆記」模樣曝　大陸網友譏遭矮化

高市早苗內閣支持率49.2%創新低！　首度跌破50%大關

沒過期卻變質發霉！美好市多乳製品淪退貨常客　苦主不買了

砸3200萬看世足決賽！「頂級套票」待遇曝光　網笑：世紀大盤子

日本陸上自衛隊「朝霞駐屯地」起火！　黑煙狂竄驚悚畫面曝

基隆市區驚見「喪屍」！男疑吸毒煙彈全身狂抖　民眾全看傻

快訊／台股收盤大跌221.57點　台積電漲30元至2320

快訊／白色轎車墜台南七股2m深魚塭　潛水員搜尋3小時找到遺體

世足紀念品「決賽草皮」秒殺賣光！　最貴一塊9.7萬

林政賢、張善政同框競選看板　爭取市民支持拚連任

劉尚謙哭了　要幫助周麟人已往生　感謝陳美鳳伸出援手

真飢餓行銷！跨1800公里取經　高雄國賓老班底打造《成都宴》

標榜「千年宮廷秘方」　陸保養品竟用「豬油」製作

聯新國際第五屆公益妥瑞電影日　推「視而不見」陪伴哲學

殘殺17歲女學生！惡狼父擔任警高層「吃案滅證」　警察廳長道歉了

【窒息的愛】爸對奇異果過敏　拒絕女兒投餵她傷心到哭XD

國際熱門新聞

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

性侵殺害17歲女學生！惡狼曝「想當警察」

俄最大規模飛彈狂轟釀8死　澤倫斯基急求援

女遭新郎強吻硬上　醒來發現全身赤裸

川普世足頒獎硬擠合照！　全場8萬人狂噓

酷澎物流中心火燒3天　驚傳「建築物恐倒塌」

德26歲保全查票「遭乘客推下火車」命危

世足頂級套票要價3200萬　超盤待遇曝光

失聯美官兵遺體尋獲　美軍死亡人數增至18人

最強冥燈　川普「大讚梅西」阿根廷慘敗

AI股暴跌不押輝達！外媒點名最大贏家在台灣

加拿大牙醫消毒違規！近900人恐染愛滋病

恩佐決賽吞紅牌　英格蘭球迷爽喊：現世報

更多熱門

相關新聞

好市多中和店停車場變「水濂洞」　業者：已完成排水恢復正常

好市多中和店停車場變「水濂洞」　業者：已完成排水恢復正常

昨（19）日下午北台灣受強對流影響，新北市中和區好市多（Costco）遭豪雨襲擊，停車場一度出現積水，大量雨水自上方傾瀉而下，被民眾形容宛如「水濂洞」，相關畫面也在網路引發討論。對此，好市多回應表示，因強降雨導致停車場局部積水，賣場第一時間啟動排水措施，完成積水清除後，現場隨即恢復正常。

好市多外送消費冠軍「一年買237次、刷63萬」　每單都有烤雞

好市多外送消費冠軍「一年買237次、刷63萬」　每單都有烤雞

好市多「被退貨家電」去哪？揭2大去路

好市多「被退貨家電」去哪？揭2大去路

好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉

好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉

台灣Costco員工做7年「現在時薪365元」

台灣Costco員工做7年「現在時薪365元」

關鍵字：

好市多

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

今「雨最大」　午後全台溼答答

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

亞馬爾賽後主動擁抱梅西

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面