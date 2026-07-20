沒過期卻變質發霉！美好市多乳製品淪退貨常客　苦主不買了

▲有瑕疵的乳製品成為好市多顧客退貨櫃檯的常客。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美式連鎖量販店好市多（Costco）販售品項五花八門，但有顧客反映，在好市多購買的牛奶、起司等乳製品品質有瑕疵，經常買回家短短幾天、甚至在保存期限內就發霉變質。有網友直言，「我已經不再在那裡買牛奶和鮮奶油了，因為太多次一打開就發現已經凝結」。

外媒The Takeout報導，好市多在部分日常生鮮品項上的表現出乎意料差強人意，乳製品瑕疵就是最典型的例子，會員們經常得靠Costco寬鬆的退貨政策來解決問題。

除了有變質發霉等狀況，在包裝上也讓買家吃盡苦頭。好市多自有品牌Kirkland Signature的牛奶包裝非常難打開，但還是會有滲漏的狀況發生，部分苦主開車載回家後才發現牛奶灑在車內，留下一股揮之不去的酸臭味。

自有品牌的奶油乳酪也被抱怨其口感與風味令人失望，遭批「它吃起來又苦又黏」。其他乳酪產品也被指出有過重的酸味，例如切達起司和起司棒。

報導稱，碰上發霉、變質或滲漏的牛奶和起司固然掃興，但好市多提供100%滿意保證退貨政策，幾乎任何品質不佳的乳製品都能全額退款，即便是生鮮品項、已開封甚至吃剩一部分的商品也不例外。建議盡量攜帶實體商品前往退貨，但許多分店對於個別情況會給予通融，接受顧客出示照片作為退貨憑證。

在討論如何退回外漏牛奶的討論串中，一名自稱好市多店員的網友宣稱，不管有沒有把實體商品帶回來，會協助辦理退款，因為處理漏出來的牛奶就已經夠麻煩。另外一名網友則稱，曾經退過不到半包的發霉帕瑪森起司，儘管過程中被唸，但仍成功退款，相當滿意。