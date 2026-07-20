宜蘭秘境澳花瀑布戲水　加國男摔傷骨折！警消抬擔架2小時救援

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣南澳鄉澳花村澳花瀑布19日中午12時發生一起戲水意外。2台灣人（1男1女）、2加拿大人（1男1女）在澳花瀑布戲水時，其中27歲加拿大籍男子不慎受傷，造成右腳踝嚴重骨折，受困待援。瀑布周邊地形陡峭、巨石錯落，蘇澳警方只能靠人力及耗時近2小時救出人，受傷的加拿大籍男子及其友人十分感激警方辛苦救援。

▲蘇澳警方及消防人員，以人力耗時近2小時徒步，在崎嶇山徑中拉抬、搬運受傷的加拿大籍男子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

19日中午12時，27歲加拿大籍男子與友人在南澳鄉澳花村澳花瀑布戲水時，不慎受傷，造成右腳踝嚴重骨折，所幸蘇澳警、消接獲通報後火速出動，惟瀑布周邊地形陡峭、巨石錯落，車輛完全無法通行。

搜救人員將傷者固定於擔架上耗時近2小時徒步，在崎嶇山徑中拉抬、搬運，於下午13時50分順利將傷者護送至山下，由消防人員緊急送往羅東博愛醫院急診治療，所幸傷者除腳部受傷外無生命危險。

受傷的加拿大籍男子及其友人，對於警消在危難時刻展現的救護精神，表達由衷的謝意與敬意。

蘇澳分局呼籲民眾，於山區秘境等區域不慎遭遇意外時請保持冷靜、保存體力，並待在原地報警求援，以利搜救人員精準定位、迅速救援。