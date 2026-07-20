吳思瑤轟藍委砍中研院4.8億預算　陳建仁：一定據理力爭

▲立委吳思瑤轟翁曉玲再度如法炮製，「一稿15用」刪減中研院預算，質疑企圖癱瘓運作。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

毒油事件延燒，中央研究院成立「食安辦」推動跨部會整合，不過民進黨立委吳思瑤今（20）日開轟，指出國民黨立委翁曉玲「一稿15用」提案刪減中研院15項預算，合計約4.8億元，質疑企圖癱瘓正常運作。中研院院長陳建仁回應，相關經費都相當必要，若遭刪減將造成很大影響，一定會在朝野協商中據理力爭。

立法院今日舉行教育及文化委員會，邀請中央研究院院長陳建仁列席報告業務概況，並備質詢。吳思瑤質詢時指出，翁曉玲先前審查13個部會媒體宣傳預算時，就以同一份提案內容刪減預算，如今又將相同做法套用到中研院預算，針對15項業務提出刪減案，理由幾乎都是「節減支出」。她批評「只有翁曉玲可以超越翁曉玲」，根本是「一稿15用」。

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▲立委吳思瑤轟翁曉玲「一稿15砍」刪減中研院預算。（圖／吳思瑤辦公室提供）



吳思瑤表示，她逐案檢視後發現，15項提案共刪減約4.68億元，若加計其他項目約達4.8億元，將衝擊委辦費、國內組織會費、特別費、通訊費、保險費、約用人員酬金、一般事務費、按月計件酬金、物品採購等。其中，約用人員酬金遭刪約2.5億元，恐影響攬才、育才與留才；物品採購遭大幅刪減，也可能導致實驗室運作受影響，質疑這是對中研院的「政治報復」。

▲陳建仁表示，中研院預算都有必要性，將會全力爭取。（圖／記者湯興漢攝）

陳建仁表示，中研院各項經費都有其必要性，先前提及的3.5億元僅是人員訓練部分，若加上其他項目，刪減金額確實約達4.8億元，將對中研院正常運作造成很大影響，院方一定會據理力爭，全力爭取不要有預算遭刪減的情況。

此外，吳思瑤也提及行政院推動「無人機特別條例」，認為採特別預算可避免排擠教育、文化及社福等年度公務預算，並詢問陳建仁看法。陳建仁回應，無人機在國防與民生領域都愈來愈重要，國內外案例都顯示其應用日益普遍，台灣確實有必要透過特別預算持續支持相關發展。