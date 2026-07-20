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吳思瑤轟藍委砍中研院4.8億預算　陳建仁：一定據理力爭

▲▼立委吳思瑤轟翁曉玲再度「一稿15砍」刪減中研院預算，質疑企圖癱瘓中研院運作。（圖／記者林育綾攝）

▲立委吳思瑤轟翁曉玲再度如法炮製，「一稿15用」刪減中研院預算，質疑企圖癱瘓運作。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

毒油事件延燒，中央研究院成立「食安辦」推動跨部會整合，不過民進黨立委吳思瑤今（20）日開轟，指出國民黨立委翁曉玲「一稿15用」提案刪減中研院15項預算，合計約4.8億元，質疑企圖癱瘓正常運作。中研院院長陳建仁回應，相關經費都相當必要，若遭刪減將造成很大影響，一定會在朝野協商中據理力爭。

立法院今日舉行教育及文化委員會，邀請中央研究院院長陳建仁列席報告業務概況，並備質詢。吳思瑤質詢時指出，翁曉玲先前審查13個部會媒體宣傳預算時，就以同一份提案內容刪減預算，如今又將相同做法套用到中研院預算，針對15項業務提出刪減案，理由幾乎都是「節減支出」。她批評「只有翁曉玲可以超越翁曉玲」，根本是「一稿15用」。

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▲▼立委吳思瑤轟翁曉玲再度「一稿15砍」刪減中研院預算，質疑企圖癱瘓中研院運作。（圖／吳思瑤辦公室提供）

▲立委吳思瑤轟翁曉玲「一稿15砍」刪減中研院預算。（圖／吳思瑤辦公室提供）

吳思瑤表示，她逐案檢視後發現，15項提案共刪減約4.68億元，若加計其他項目約達4.8億元，將衝擊委辦費、國內組織會費、特別費、通訊費、保險費、約用人員酬金、一般事務費、按月計件酬金、物品採購等。其中，約用人員酬金遭刪約2.5億元，恐影響攬才、育才與留才；物品採購遭大幅刪減，也可能導致實驗室運作受影響，質疑這是對中研院的「政治報復」。

▲▼立法院教育及文化委員會邀請中央研究院院長陳建仁列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳建仁表示，中研院預算都有必要性，將會全力爭取。（圖／記者湯興漢攝）

陳建仁表示，中研院各項經費都有其必要性，先前提及的3.5億元僅是人員訓練部分，若加上其他項目，刪減金額確實約達4.8億元，將對中研院正常運作造成很大影響，院方一定會據理力爭，全力爭取不要有預算遭刪減的情況。

此外，吳思瑤也提及行政院推動「無人機特別條例」，認為採特別預算可避免排擠教育、文化及社福等年度公務預算，並詢問陳建仁看法。陳建仁回應，無人機在國防與民生領域都愈來愈重要，國內外案例都顯示其應用日益普遍，台灣確實有必要透過特別預算持續支持相關發展。

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