「上國道+逆向+騎內線」恐怖三寶Buff疊滿！女騎士勇闖畫面曝光

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

國道1號南向270公里處水上路段19日晚間6時16分，一名沈姓女子(68歲)不僅騎乘機車上國道，甚至逆向騎在內線，相當危險，警方獲報立即派遣巡邏車前往攔停，後續依法製單舉發。

Threads網友PO出當時畫面，原PO正常行駛在內線，竟出現一部機車緊貼分隔島直行，前方車輛驚險閃過後，原PO也急忙閃開，若一個不小心擦撞恐釀成嚴重事故。

▲國1水上段機車騎士逆向騎在內線。（圖／Threads網友@ycy_j.me_1997授權使用）



第四公路警察大隊說明，19日晚間獲報有機車誤上國道，逆向往北行駛在內側車道，遂立即派遣巡邏車前往攔查，並於6時26分在南向262.9公里處順利攔截。

▲沈女機車後續由拖吊車吊離。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



沈女表示，因不熟路況而誤上國道，後續由拖吊車於6時53分將機車吊離現場，警方除了依法製單舉發外，有無涉嫌刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪部分，俟調查後再移送地檢署偵辦。

警方呼籲用路人，機車行駛國道，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項(不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者)之規定開罰，處駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。倘機車騎士誤上國道，應將機車立即停靠外側路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。