揭蔣萬安725上凱道「雙重意義」　作家：助攻盧秀燕、逼出賭爛票

▲蔣萬安、盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者郭運興／台北報導

中聯致癌油事件延燒。台北市長蔣萬安重砲開轟民進黨政府，他更號召所有關心食安的民眾，7月25日站上凱道，要求總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台。對此，作家漂浪島嶼19日指出，蔣萬安揭竿上街，具有精算的雙重意義，第一「爭奪中間選票、逼出政治賭爛票」、第二「如同足球助攻，解盧秀燕先病豬後癌油之危，更拉抬各地士氣」，他直言，蔣萬安送出政治大人情，為未來累積本錢，而藍白只要風暴擴大，就是坐收民怒之利。

漂浪島嶼表示，台北市長選戰，蔣萬安市長一直秉持上打中央、不理伯洋的態度，以挑高藍綠對決，來迴避市政議題，策略確實有效，造成蔣萬安聲量不斷高漲，沈伯洋被迫邊緣游擊，甚至還有聽君一席話，如同一席話的笑話。

漂浪島嶼表示，過去分析，台北市因地利之便，全國議題記者愛問，蔣萬安善用金句，成為砲打中央的首席重砲手，確實達到政媒各取所需，但是負面作用就是，造就蔣萬安一人出名，無法有效拉抬全台地方選舉，甚至造成2028被拱參選，形成黨內衝突。

接著，漂浪島嶼認為，現今爆發癌油事件，社會瀰漫不滿情緒，無異成為一個發動總攻的機會，直指綠營大本營，蔣萬安揭竿上街，其實具有兩層意義。

漂浪島嶼指出，首先，總攻中央勝過地方分攻，其實地方選舉看參選人品格能力，但是實際上基本盤早已劃分清楚，就是爭奪中間選票，特別是沒有強烈政黨傾向，凡事看議題好惡的選民。

漂浪島嶼表示，全國議題的爭議，有時不是只有法律與責任之爭，更多是態度與說詞之怒，常常錯誤一句話，堅不認錯的強硬，就可能逼出中間選民的政治賭爛票，一次就是壓倒性浪潮，就像2022年一屍五命的慘烈選局。

漂浪島嶼指出，其次，台北市非爆發癌油的風暴核心，台中市才是陷於查廠、公告的責任爭議，盧秀燕市長發起遊行抗爭，更會落入靠遊行逃避責任的批評。

漂浪島嶼表示，關鍵時間，蔣萬安高人氣呼籲上街抗爭，如同足球賽的側邊助攻，解了盧秀燕市長獨鬥之危，同時作球給全黨射門得分，也算送出政治大人情，為未來累積本錢。

漂浪島嶼強調，癌油事件牽涉民生議題，特別是形成影響眾多食物的食安問題，更是連結到外食的青年，以及家庭的婦女的選票，大家所憤怒，不只源頭責任一團亂，更重要是後續如何收尾管理，越亂就是歸咎到中央政府。

漂浪島嶼認為，癌油風暴造成現實生活中，購買食品的障礙與憂慮，確實已成全民怒火，民進黨一直釐清責任，藍白只要風暴擴大，就是坐收民怒之利。

漂浪島嶼直言，所以，蔣萬安市長只是看對時機，邊線助攻作球，發起上街抗議，解了盧秀燕先病豬後癌油之危，也當了拉抬各地士氣的稱職助選太陽，具有精算的雙重意義。