　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

麥當勞大暑優惠「6品項買1送1」　必勝客個人比薩加1元多1件

▲▼麥當勞大薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞推大暑優惠。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

本周四為24節氣中的大暑，麥當勞APP祭出限時優惠，包括大薯、薯餅、OREO冰炫風、西西里金選冰美式等6品項買1送1。另外，必勝客「FUN肆吃星期一」今日限定領4大優惠券，有個人比薩加1元多1件、韓式海鮮煎餅買1送1等。

麥當勞APP即日起祭出7大優惠券，其中單點「大薯」、「薯餅」、「OREO冰炫風」、「西西里金選冰美式」、「中杯無糖紅茶或綠茶」、「38元飲品」買1送1，另有單點早餐送薯餅，每券限用1次，使用期限至26日。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客今日推出「FUN肆吃星期一」限定優惠。（圖／業者提供）

必勝客「FUN肆吃星期一」共推出4種優惠，包括「指定個人比薩加1元多1件」、「經典芝心大比薩」349元起、「小比薩買1送1再送烤雞加可樂」320元起、「韓式海鮮煎餅買1送1」只要199元，今日限定於PK APP領券，使用期限至23日。

其中「指定個人比薩加1元多1件」口味限丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、和風章魚燒、鐵板雙牛、韓式泡菜豬五花、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇、夏威夷，最低花48元就能吃到1個小比薩。

「經典芝心大比薩」限定口味為經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、超級夏威夷、彩蔬鮮菇、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯，最高現省467元。

▲▼頂呱呱呱呱包。（圖／業者提供）

▲頂呱呱售呱呱包電子票券10入只要520元。（圖／業者提供）

另外，頂呱呱歡慶52周年，今日也有獨家慶生好康，包括原味炸雞（10入原價690元）、呱呱包（10入原價750元），購買電子票券10入皆只要520元，最多可省230元，不限購買組數，兌換日期21日起，無使用期限。桃園機場、松山機場店不適用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美女里長徵貼身助理　10人投履歷全被打槍
熱門景點「變荒涼廢墟」雜草淹沒　遊客驚：去年4月還好好的
余文樂離婚早有跡象！突刪光王棠云照
快訊／離婚余文樂　王棠云發聲
康康12年前就知情吳宗憲離婚！替好友守密：他只跟我一個人講
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥當勞大暑優惠「6品項買1送1」　必勝客個人比薩加1元多1件

超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7送7

好市多中和店停車場變「水濂洞」　業者：已完成排水恢復正常

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

麥當勞大暑優惠「6品項買1送1」　必勝客個人比薩加1元多1件

超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7送7

好市多中和店停車場變「水濂洞」　業者：已完成排水恢復正常

洪志善正式接任主帥有譜？　國王先找雙外籍助教加盟

病房吊扇離奇墜落！印度男住院「遭砸中腹部」　3小時後死亡

情侶買房想省地價稅　稅捐處曝1解：雙方都適用

台北「民權大橋景觀橋」啟用　賞飛機新據點還能眺望夕陽、河景

林恩宇明星賽久違登板卻突退場！球迷憂身體狀況　本人吐心聲

膝蓋退化翻倍「非因變老變胖」！醫揭真凶　別再想省著用

孟耿如迎35歲生日！乾媽周丹薇意外脫口「她已移居英國」近況曝光

綠議員談致癌油：感覺大家沒強烈不滿　化學物質本來就在植物是天然的

藍小雞絕食還好嗎？　綠委推薦3方式優雅退場：前輩走的路就是明燈

噁炸！台南「射鞋哥」密集犯案　還PO網評比：這雙刮的有點痛

【川普再開嗆】美軍連7夜猛炸伊朗　全面執行海上封鎖

消費熱門新聞

8倍細黑芝麻Q潤蛋黃酥　成中秋送禮新首選

超商周一咖啡優惠！全家領券「買1送1」　7-11美式拿鐵買7送7

好市多中和店停車場變「水濂洞」　業者：已完成排水恢復正常

麥當勞大暑優惠「6品項買1送1」　必勝客個人比薩加1元多1件

東森直播結合就醬播　馬來西亞直播天后慧爺來台開播

父親節內行人改送「德國百靈」

蘇格登12年「甜醺三桶」獨獻台灣

世界盃冠軍戰免費看！7-11、萊爾富「超過3000門市直播」

7-11推出「吉伊卡哇」電影主題杯

味味麵變可愛了！

萬家福、樂家康限時「香蕉買1袋送1袋」

夏于喬迎接女兒出生！居家環境超在意4件事

速食店球賽應援優惠　炸雞桶299元、大比薩199元

全家推「瑪利歐限量周邊」　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

更多熱門

相關新聞

日本爆紅「Mister Donut萌奇圈」登台　5款口味每人限購

日本爆紅「Mister Donut萌奇圈」登台　5款口味每人限購

台灣「Mister Donut」明起開賣日本爆紅「萌奇圈もっちゅりん」，引進日本配方原料製成澎潤造型，再結合麻糬口感，首波販售「豆香」、「日式醬油」、「草莓」3種口味，8月4日起再開賣「芝麻」、「紅豆」濃餡風味，每人限購2顆。

長田本庄軒首度開賣拉麵

長田本庄軒首度開賣拉麵

指定飲品買1送1、2杯99元！　手搖飲限時優惠整理

指定飲品買1送1、2杯99元！　手搖飲限時優惠整理

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞必勝客頂呱呱

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

Drake詛咒又發威　押注阿根廷賠慘了

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

輸載具超麻煩！iPhone「內建神功能」秒搞定

快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

連3000元都違約交割！她驚「一票不知嚴重性？」

今「雨最大」　午後全台溼答答

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面