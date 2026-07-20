麥當勞大暑優惠「6品項買1送1」　必勝客個人比薩加1元多1件

▲麥當勞推大暑優惠。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

本周四為24節氣中的大暑，麥當勞APP祭出限時優惠，包括大薯、薯餅、OREO冰炫風、西西里金選冰美式等6品項買1送1。另外，必勝客「FUN肆吃星期一」今日限定領4大優惠券，有個人比薩加1元多1件、韓式海鮮煎餅買1送1等。

麥當勞APP即日起祭出7大優惠券，其中單點「大薯」、「薯餅」、「OREO冰炫風」、「西西里金選冰美式」、「中杯無糖紅茶或綠茶」、「38元飲品」買1送1，另有單點早餐送薯餅，每券限用1次，使用期限至26日。

▲必勝客今日推出「FUN肆吃星期一」限定優惠。（圖／業者提供）

必勝客「FUN肆吃星期一」共推出4種優惠，包括「指定個人比薩加1元多1件」、「經典芝心大比薩」349元起、「小比薩買1送1再送烤雞加可樂」320元起、「韓式海鮮煎餅買1送1」只要199元，今日限定於PK APP領券，使用期限至23日。

其中「指定個人比薩加1元多1件」口味限丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、和風章魚燒、鐵板雙牛、韓式泡菜豬五花、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇、夏威夷，最低花48元就能吃到1個小比薩。

「經典芝心大比薩」限定口味為經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、超級夏威夷、彩蔬鮮菇、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯，最高現省467元。

▲頂呱呱售呱呱包電子票券10入只要520元。（圖／業者提供）

另外，頂呱呱歡慶52周年，今日也有獨家慶生好康，包括原味炸雞（10入原價690元）、呱呱包（10入原價750元），購買電子票券10入皆只要520元，最多可省230元，不限購買組數，兌換日期21日起，無使用期限。桃園機場、松山機場店不適用。