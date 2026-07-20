台電核二廠長索賄「220萬現金」藏天花板！　遭判7年、褫奪公權4年

▲核二廠廠長曾文煌涉貪遭判刑7年。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

台電第二核能發電廠廠長曾文煌、林口電廠廠長朱允中，涉嫌在辦理廠內系統設備採購案時收賄，並將取得的220萬元賄款藏在家中天花板夾層；朱允中則使用廠商的帳戶收賄80萬元並買股。台北地院審理後，依照貪污罪分別將兩人判刑7年、9年。全案可上訴。

▲山瑞科學負責人曹森智。（資料圖／記者劉昌松攝）

根據檢方調查，核二廠2022年公告預算2415萬元的「減容中心焚化爐控制系統更新」標案，核二廠長曾文煌向以1458萬元得標的山瑞科學公司負責人曹森智，以驗收為由索賄200萬元，曹男為順利取的工程尾款，只好親自開車到曾文煌住家，把裝有160萬元現金的紙袋交給曾文煌；2024年間曾文煌又在後續延伸的「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案中，再次向曹男索要20萬元賄款得逞。

曾文煌另外又在核二廠「自動化濕式噴砂除污設備」採購案中，以協助爭取預算為由，向廣成企業負責人郝致衡索賄，並且直接在核二廠辦公室內二度收取20萬元賄款。

▲林口廠廠長朱允中。（資料圖／記者劉昌松攝）

另外，林口廠廠長朱允中則涉嫌在2018年間的「飼煤機減速齒輪箱」採購案中，協助郝致衡取得標案，由郝致衡陸續把賄款80萬元存入自己帳戶，再用這些錢幫忙買賣股票，作為貪污對價。

台北地院審理後，20日依貪汙罪判曾文煌應執行有期徒刑7年，褫奪公權4年，犯罪所得沒收；朱允中依貪汙罪判刑9年，褫奪公權5年；郝致衡判1年6月，緩刑4年，支付公庫200萬元，褫奪公權2年。全案仍可上訴。

▲廣成企業負責人郝致衡。（資料圖／記者劉昌松攝）