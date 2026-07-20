　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

北捷LED燈號閘門上路！　逃票、硬闖「重罰票價50倍違約金」

▲台北捷運入口部分閘門移除門檔，改通行識別指示燈，票卡感應成功閃綠光。（圖／北捷提供）

▲台北捷運入口部分閘門移除門檔，改通行識別指示燈，票卡感應成功閃綠光。（圖／北捷提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運繼今年6月中上旬率先於國父紀念館站5號出口試辦「閘門LED通行識別指示燈」後，北捷宣布，自7月16日起試辦範圍擴大至台北車站B3層鄰近台鐵、高鐵轉乘區的2座閘門，藉由取消傳統紅色門檔、改採LED燈號顯示通行狀態，提升旅客辨識效率與進出站速度。同時針對外界關注的逃票問題，北捷新增「異常進入紅燈閃爍」及急促警示音功能，提醒民眾經查獲後除了必須補繳原本應支付的票價外，還須加付票價50倍的違約金。

北捷表示，國父紀念館站首波試辦後，不少民眾反映新的LED燈號設計更加直觀，進站時不必再低頭查看閘門上的小型螢幕，只需透過紅、綠燈光即可快速判斷是否完成感應，整體動線更加順暢，也有助於減少尖峰時段的人流停滯。因此北捷決定將相同設備導入每日擁有大量轉乘旅客的台北車站，進一步觀察在人潮密集環境下的實際使用情況，作為未來是否擴大推廣的重要參考。

此次試辦的智慧閘門取消了過去常見的實體紅色門檔，改以LED燈條提供即時通行資訊。旅客使用悠遊卡、一卡通、信用卡或其他有效票證感應成功後，閘門將亮起綠色燈號，代表可直接通過；若感應失敗，則會顯示紅燈，同時螢幕出現「X」符號，並提示旅客前往詢問處尋求站務人員協助，以利排除票卡異常或其他進出站問題。

考量取消門檔後可能引發外界對逃票風險的疑慮，北捷這次也依據試辦期間蒐集到的使用意見，強化異常警示功能。當旅客票卡感應失敗後，如果沒有依指示退出閘門，反而持續向前通行或試圖尾隨他人進站，原本亮起的紅燈將立即轉為持續閃爍，並同步發出急促的警示音，藉此提醒當事人停止通行，同時也讓附近站務人員能即時察覺異常狀況，降低違規闖越閘門的可能性。

北捷指出，這項新增功能除了具有提醒作用，也希望能發揮嚇阻效果，避免少數民眾因為實體門檔拆除而心存僥倖，透過尾隨或硬闖方式逃避付費。未來將持續觀察新設備的運作表現，包括旅客使用習慣、通關效率以及異常事件發生情形，並綜合各項數據與民眾回饋，評估是否逐步推廣至更多車站。

北捷表示，智慧閘門的導入目的在於打造更有效率且便利的公共運輸環境，而非放寬票務管理。旅客仍須依規定持有效票卡完成感應後再進出車站，如遇票卡失效、無法感應、遺失等情況，應立即向站務人員尋求協助，避免自行闖越閘門，以免影響自身權益。

此外，北捷再次提醒，任何尾隨他人或未完成感應便強行進出車站的行為，都屬於逃票違規。依據《大眾捷運法》第49條規定，經查獲後除了必須補繳原本應支付的票價外，還須加付票價50倍的違約金。北捷呼籲民眾共同遵守乘車規範，善用智慧化設備，攜手維護公平、安全且有秩序的大眾運輸環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
來台免簽遭取消　柬埔寨嗆：始終視台灣為中國一省
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
連3000元都違約交割！　老鳥曝慘烈代價
獨／大陣仗！金錢豹袁昶平提500萬　幫愛妻辦保
怨警攔阻120萬！老夫妻又現身派出所：282萬積蓄被騙光
賠慘了！豪砸4800多萬「押注阿根廷奪冠」
2大廠殺跌停！台積電靠先進製程題材撐紅盤
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕才是破口？8年苯駢芘檢驗0次　蔣萬安：相信中市府會說明

在野質疑斷網演習沒人管　綠黨團：根本原因是藍白無差別杯葛NCC人事

王惠美領軍！彰化藍營「青年兵團」接棒　親姪子王信筌海線防禦

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　蔣萬安曝卑微要求：交代真相

點藍營「反毒油F4」帶來4影響　學者：讓綠營候選人陷尷尬情境

藍白欲砍衛福部預算　綠黨團：民眾不想看守護食安能力被刪減

潘孟安甩開記者惹議　李四川籲別發大脾氣：屏東人修養都很好

揭蔣萬安725上凱道「雙重意義」　作家：助攻盧秀燕、逼出賭爛票

幕後／赴陸失聯、被盤問高風險族群一次看　6類人是跨境鎮壓對象

北捷LED燈號閘門上路！　逃票、硬闖「重罰票價50倍違約金」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

盧秀燕才是破口？8年苯駢芘檢驗0次　蔣萬安：相信中市府會說明

在野質疑斷網演習沒人管　綠黨團：根本原因是藍白無差別杯葛NCC人事

王惠美領軍！彰化藍營「青年兵團」接棒　親姪子王信筌海線防禦

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　蔣萬安曝卑微要求：交代真相

點藍營「反毒油F4」帶來4影響　學者：讓綠營候選人陷尷尬情境

藍白欲砍衛福部預算　綠黨團：民眾不想看守護食安能力被刪減

潘孟安甩開記者惹議　李四川籲別發大脾氣：屏東人修養都很好

揭蔣萬安725上凱道「雙重意義」　作家：助攻盧秀燕、逼出賭爛票

幕後／赴陸失聯、被盤問高風險族群一次看　6類人是跨境鎮壓對象

北捷LED燈號閘門上路！　逃票、硬闖「重罰票價50倍違約金」

盧秀燕才是破口？8年苯駢芘檢驗0次　蔣萬安：相信中市府會說明

明星賽吸8萬人十大話題一次看　郭天信破魔咒、傳奇卡到變裝秀

靠「自助洗衣店」財富自由！　澳情侶公開真實淨利

在野質疑斷網演習沒人管　綠黨團：根本原因是藍白無差別杯葛NCC人事

台股拼復活！史上6次1500點殺盤　平均勝率逾9成

王惠美領軍！彰化藍營「青年兵團」接棒　親姪子王信筌海線防禦

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

陳喬恩「2度痛斥廣東虐狗事件」　她讚1韓劇還直言：人渣就該教訓

遭我取消來台免簽　柬埔寨嗆：始終視台灣為中國一省

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　蔣萬安曝卑微要求：交代真相

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

政治熱門新聞

城鎮韌性演習14縣市手機斷網半小時　顧立雄：日後會再擴及其他地方

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

鉅聞民調／李四川支持度50.85%、蘇巧慧44.06%　李11選區普遍領先

民進黨元老張俊宏家法拍　律師提2方法

賴清德：台灣是獨立國家「憲法名稱是中華民國」　與中共互不隸屬

快訊／新潮流大贏家！綠中常委改選出爐　湧言會獲邁系奧援驚險保1

率19縣市長參選人登場　賴清德3原則拚選戰：選民進黨是選更好生活

在野喊話嚴審大刀砍　擬統刪總預算600億

快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

幕後／綠營核心改選波折多！湧言祭兩招驚險「保1」　泛賴仍過半

黨主席賴清德授戰旗　黃世杰：團結迎戰

民進黨全代會中評委改選　11人當選名單一次看

中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

藍小雞接力絕食　林楚茵酸「比168還短」：輪流絕食就是輪流吃飯

更多熱門

相關新聞

搭捷運「特殊技能一幕」超震撼　大票人秒懂

搭捷運「特殊技能一幕」超震撼　大票人秒懂

天天搭北捷練出神技！一名網友表示，日前搭乘台北捷運時，發現車廂內許多乘客即使沒有扶拉環，仍能穩穩站著滑手機，讓他驚呼「這是台北人的特殊技能嗎？」貼文曝光後，網友笑稱，天天通勤早已練出平衡感，還有人幽默表示「腳下凝聚查克拉」、「搭久了吸盤就長出來了」。

違規帶狗硬闖劍潭站！他PO站務員個資反遭炎上

違規帶狗硬闖劍潭站！他PO站務員個資反遭炎上

發納莉淹水照喊「北車進不去」！男遭刑警帶回法辦

發納莉淹水照喊「北車進不去」！男遭刑警帶回法辦

感應區被嫌位置低要彎腰　北捷回應了

感應區被嫌位置低要彎腰　北捷回應了

搭北捷坐年輕女後方打手槍　7旬翁遭建請從重量刑

搭北捷坐年輕女後方打手槍　7旬翁遭建請從重量刑

關鍵字：

北捷逃票違約金

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

今「雨最大」　午後全台溼答答

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

亞馬爾賽後主動擁抱梅西

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

19歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面