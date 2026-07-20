北捷LED燈號閘門上路！　逃票、硬闖「重罰票價50倍違約金」

▲台北捷運入口部分閘門移除門檔，改通行識別指示燈，票卡感應成功閃綠光。（圖／北捷提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運繼今年6月中上旬率先於國父紀念館站5號出口試辦「閘門LED通行識別指示燈」後，北捷宣布，自7月16日起試辦範圍擴大至台北車站B3層鄰近台鐵、高鐵轉乘區的2座閘門，藉由取消傳統紅色門檔、改採LED燈號顯示通行狀態，提升旅客辨識效率與進出站速度。同時針對外界關注的逃票問題，北捷新增「異常進入紅燈閃爍」及急促警示音功能，提醒民眾經查獲後除了必須補繳原本應支付的票價外，還須加付票價50倍的違約金。

北捷表示，國父紀念館站首波試辦後，不少民眾反映新的LED燈號設計更加直觀，進站時不必再低頭查看閘門上的小型螢幕，只需透過紅、綠燈光即可快速判斷是否完成感應，整體動線更加順暢，也有助於減少尖峰時段的人流停滯。因此北捷決定將相同設備導入每日擁有大量轉乘旅客的台北車站，進一步觀察在人潮密集環境下的實際使用情況，作為未來是否擴大推廣的重要參考。

此次試辦的智慧閘門取消了過去常見的實體紅色門檔，改以LED燈條提供即時通行資訊。旅客使用悠遊卡、一卡通、信用卡或其他有效票證感應成功後，閘門將亮起綠色燈號，代表可直接通過；若感應失敗，則會顯示紅燈，同時螢幕出現「X」符號，並提示旅客前往詢問處尋求站務人員協助，以利排除票卡異常或其他進出站問題。

考量取消門檔後可能引發外界對逃票風險的疑慮，北捷這次也依據試辦期間蒐集到的使用意見，強化異常警示功能。當旅客票卡感應失敗後，如果沒有依指示退出閘門，反而持續向前通行或試圖尾隨他人進站，原本亮起的紅燈將立即轉為持續閃爍，並同步發出急促的警示音，藉此提醒當事人停止通行，同時也讓附近站務人員能即時察覺異常狀況，降低違規闖越閘門的可能性。

北捷指出，這項新增功能除了具有提醒作用，也希望能發揮嚇阻效果，避免少數民眾因為實體門檔拆除而心存僥倖，透過尾隨或硬闖方式逃避付費。未來將持續觀察新設備的運作表現，包括旅客使用習慣、通關效率以及異常事件發生情形，並綜合各項數據與民眾回饋，評估是否逐步推廣至更多車站。

北捷表示，智慧閘門的導入目的在於打造更有效率且便利的公共運輸環境，而非放寬票務管理。旅客仍須依規定持有效票卡完成感應後再進出車站，如遇票卡失效、無法感應、遺失等情況，應立即向站務人員尋求協助，避免自行闖越閘門，以免影響自身權益。

此外，北捷再次提醒，任何尾隨他人或未完成感應便強行進出車站的行為，都屬於逃票違規。依據《大眾捷運法》第49條規定，經查獲後除了必須補繳原本應支付的票價外，還須加付票價50倍的違約金。北捷呼籲民眾共同遵守乘車規範，善用智慧化設備，攜手維護公平、安全且有秩序的大眾運輸環境。