粉碎阿根廷衛冕夢！西班牙贏球「沒什麼好說」　網讚爆：贏得應該

▲西班牙奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年美加墨世界盃畫下句點，西班牙決賽中以1比0完封強敵阿根廷。粉專「體育大叔」發文表示，西班牙讓梅西、阿根廷沒有奇蹟，一直久攻不下的西班牙在第106分鐘破門成功，拿下隊史第2座冠軍；而阿根廷則沒能打破64年來，無球隊能衛冕世界盃的魔咒。

阿根廷被西班牙壓著打

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體育粉專「體育大叔」發文表示，阿根廷對上西班牙，就是爭得你死我活的防守惡戰。從開賽，西班牙就證明自身是陣容更完整的一方，不只牢牢掌控中場，也把球權控制在自己腳下。被西班牙壓著打的阿根廷，只能用肢體衝突製造混亂，試圖破壞對手節奏，恩佐（Enzo Fernandez）甚至還吞了紅牌。

「體育大叔」認為，正規90分鐘，阿根廷踢出難堪的球賽，全場0射門，阿根廷則有15次射門，10次射正，只是足球比的不是射門次數，而是誰能把球踢進球門。後來兩隊進入延長賽，一直久攻不下的西班牙終於在第106分鐘、全場第20次射門，成功破門而入，阿根廷也陷入了熟悉的逆境，但這次梅西沒有再創造奇蹟，西班牙以1比0獲勝，拿下隊史上第2座冠軍。

西班牙贏球「沒有什麼好說」

「體育大叔」說，阿根廷終究沒能打破64年來，沒有球隊能衛冕世界盃的魔咒，但這場賽事真的沒什麼好說，西班牙控制了整場比賽，也擋住梅西，「讓足球之神心甘情願的做出決定，把大力神盃交給今年最好的那支球隊」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「西班牙很多細膩的技巧看了很過癮」、「我是支持阿根廷的，但今天的表現，我真的覺得西班牙贏得應該」、「西班牙一路走來，實至名歸」、「西班牙的傳控真的太美、太完美」、「西班牙運球很穩，贏得好」、「阿根廷一堆黃牌，還有紅牌欸，踢得有夠髒，西班牙一張黃牌都沒有，實至名歸」。