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劉亦菲素顏逛環球影城！　無懼「死亡頂光」網驚：皮膚白到發光

記者陳冠宇／綜合報導

形象親民的大陸女星劉亦菲，多次在公開場合被民眾偶遇。近日有網友爆料在北京環球影城巧遇劉亦菲，影片一出，引發大陸全網討論，原因是她竟然全素顏出鏡，連個粉底都沒打，有網友直呼「皮膚白到發光」，完全無懼環球影城的「死亡頂光」。

近日，大陸網友發布一段在北京環球影城偶遇劉亦菲的影片，當天她頭戴淺藍色棒球帽、帽上架著墨鏡，身著黑西裝外套和白色T恤，搭配牛仔短裙，腳踩休閒鞋小白鞋，手裡還提著小包包。

沒有助理開道，也沒有口罩全副武裝，劉亦菲整個人低調得像個普通遊客，但簡單穿搭也難掩出眾氣質，人群中一眼就能被認出來。有網友感嘆：「畫質模糊，但美貌清晰。」

更讓人驚艷的是她的狀態，全程素顏登場，卻少女感滿滿，逛街、看電影，隨性自在，被不少路人評價為「鬆弛感拉滿」、「不端著（意指放下心防、做自己）的樣子讓人沒法不喜歡」。

▲▼大陸女星劉亦菲在北京環球影城被偶遇（圖／翻攝微博）

▲劉亦菲在北京環球影城被偶遇（圖／翻攝微博）

由於北京環球影城的「死亡頂光」可是出了名的「照妖鏡」，許多明星都無法招架，但有網友驚呼，劉亦菲偏偏就在這種原相機生圖下，皮膚白到發光，細膩透亮，被形容為「滿臉膠原蛋白」、「白得透明」。

有網路評論指出，在這個明星出街恨不得全妝加濾鏡的時代，劉亦菲這種狀態確實讓人增加了不少好感。

這不是劉亦菲第一次以素顏狀態被偶遇，近期，她頻繁出現在各種場景，包括香港茶餐廳、商場、火鍋店，每次被拍到都是素面朝天，穿搭隨意。就在上個月，她回北京電影學院參加2002級表演系畢業20週年同學會，同樣是白襯衫配牛仔褲，自然亮相，狀態被網友驚呼「像大學生」。 

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