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巴逆逆秀螞蟻腰分享抽脂心得！幽默喊恢復期「比下週台指還崩潰」

巴逆逆成功抽脂後，大秀好身材。

▲巴逆逆成功抽脂後，大秀好身材。

圖文／鏡週刊

以犀利財經幽默、Cosplay與標誌性「反指標體質」走紅全網的知名KOL「吃土鋁繩-巴逆逆（8ZZ）」，日前在社群平台Facebook與Instagram分享自己完成了人生一項重要決定——「背部與腰腹抽脂手術」。一向形象搞怪且自信的她，首度坦言自己其實長期受到腰際贅肉與背部厚重感的困擾，為了追求更理想的穿衣線條，同時維持個人的整體比例，決定尋求專業醫療團隊的協助，文章一出便引發粉絲與股民的高度關注。

巴逆逆近年因獨特的財經幽默爆紅，甚至曾登上國際財經媒體《彭博社》（Bloomberg）。她開玩笑地表示，自從登上彭博社後，似乎有不少人開始關注她的身材，隨後又不改搞笑本色地自嘲：「並沒有，我知道你們不在意！」

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巴逆逆透露，自己長期以來對部分局部線條不盡滿意，特別是隨著年齡與生活型態累積的腰腹部脂肪，以及視覺上顯得厚重的背部。為了精準調整局部體態，並維持自己滿意的臀部比例，她經過多方評估後，決定將預算投入體態管理。她表示：「這是我覺得很值得的嘗試，希望能移除困擾已久的腰腹肉，同時維持原有的局部比例。」 

巴逆逆先前對腰腹肉感到困擾已久。

▲巴逆逆先前對腰腹肉感到困擾已久。

針對手術的細節，巴逆逆維持一貫的神祕風格表示「細節全部跳過」。手術完成後，巴逆逆也順利以一身華麗的「超無敵鳳凰號」Cosplay造型亮相，展現局部調整後的俐落身段。不過，術後的恢復期也讓她吃足苦頭。由於近來高溫炎熱，術後必須依醫囑長時間穿著緊繃的塑身衣，讓她忍不住在社群上哀號：「這個天氣穿塑身衣真的很崩潰！」隨後更再度發揮「股海冥王星」的威力，幽默補刀：「大概會跟下週的台指一樣崩潰。」此話一出，立刻逗樂不少身在市場的散戶股民，紛紛留言驚呼「這暗示太恐怖了」、「難道下週台股要大地震了嗎？」

巴逆逆以過來人身份提醒所有愛美的粉絲：每個人對於美感的定義不同，在嘗試任何醫美或整形手術前，務必要「謹慎評估」，務必選擇擁有專業資歷、合格且口碑良好的醫療團隊與醫師進行面對面諮詢，唯有經過充分溝通，才能安全且安心地迎接蛻變。


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