吳宗憲離婚藏12年！陳沂笑酸「吳宗憲條款」促成法律修法

▲已當外公的吳宗憲，跟吳珊儒感情好，連自己離婚都是由女兒來協調處理。（IG)

圖文／鏡週刊

吳宗憲近日首度公開證實，自己早在12年前就已與妻子張葳葳完成離婚手續，兩人婚姻關係早已結束。離婚非一時衝動或意氣用事，而是在大女兒吳姍儒（Sandy）的鼓勵與陪伴下，雙方和平走完離婚程序。就連相關手續，也由女兒協助處理，將名下財產權全數留給前妻。

吳宗憲說到自己的離婚：「我不是一個好老公，但我絕對是一個好爸爸。」

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對此，網紅陳沂則以一貫犀利的方式評論吳宗憲，笑稱他，雖然可以說是活的負面教材，但對中華民國法律仍有卓越貢獻。她提到，過去台灣民法採「儀式婚」制度，只要舉行公開儀式，並有兩名以上證人見證，即可成立婚姻，不一定需要辦理結婚登記。

陳沂指出，為避免出現明明已經公開宴客或是公證結婚結婚，卻因未辦理登記而讓身分證配偶欄仍顯示空白的情況，後來法律制度改為「登記婚」，必須到戶政機關完成結婚登記，婚姻才正式生效，「史稱吳宗憲條款！」

此外，陳沂也提到吳宗憲過去的酒駕事件。她表示，吳宗憲當時並沒有駕照，事後才考取駕照；當時《道路交通管理處罰條例》對於遭吊銷駕照者在一定期間內不得重新考照已有規定，卻未明確規範無照駕駛且違規者的考照限制，因此後續法律也進一步將無照駕駛納入相關限制。



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