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刑事局攜手遠東銀攔截5.5億詐團匯款　6月詐騙財損金額降47%

▲左起為刑事局詐防中心主任張文源與遠東銀行副總經理戴松志，局長邱紹洲、副局長蔡燕明、詐防中心督察李奇勳。（圖／記者張君豪翻攝）

▲左起為刑事局詐防中心主任張文源與遠東銀行副總經理戴松志，局長邱紹洲、副局長蔡燕明、詐防中心督察李奇勳。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局20日上午宣布與遠東商業銀行強化警銀合作，建立可疑交易攔阻及虛擬資產聯防機制，截至今年6月底，已成功攔阻超過4千筆潛在詐騙交易，阻詐金額近新臺幣5.5億元，展現跨機關、跨產業聯防防詐成果，也進一步補強虛擬資產交易防線。根據「165打詐儀錶板」最新統計，今年6月全國共受理詐欺案件1萬1437件，財損約47億417萬元，較去年同期受理1萬6388件、財損89億1509萬元，案件數及財損金額分別下降30％及47％，顯示整體防詐措施已逐步發揮成效。

警方分析詐騙數據，6月最常見詐騙手法依序為網路購物詐騙（29%）、假投資詐騙（11%）、假交友投資詐財（8%）、色情應召詐財（6%）及釣魚連結詐騙（5%）；若以財損金額統計，則以假投資詐騙占32%最高，其次為假交友投資詐財22%、假檢警詐騙20%、網路購物詐騙7%，以及假交友徵婚詐財3%。

因應詐騙集團透過金融帳戶及虛擬資產快速移轉犯罪所得，《詐欺犯罪危害防制條例》於今年1月21日修正公布，刑事局進一步建立跨業照會、跨機構防詐平台及異業聯防通報法制基礎，使金融機構及虛擬資產服務業者得以更即時交換涉詐帳戶、可疑交易及虛擬資產金流資訊，提升攔阻效率。

配合修法，刑事局今年1月8日與遠東商業銀行簽署防詐合作備忘錄（MOU），建立制度化警銀聯防機制，除強化可疑交易即時通報、臨櫃關懷提問及詐騙金流追查外，也針對尚未全面納入金融聯防平臺的虛擬資產服務業者，透過既有警示通報機制提供涉詐虛擬帳號資訊，由銀行即時通知相關交易所協助限制帳號交易功能，有效縮短處置時間，降低民眾受害風險。

刑事局表示，截至今年6月底，遠東商業銀行透過自主控管機制，已成功攔阻近3千筆可疑及潛在詐騙交易，阻詐金額逾3億元；若再加計與虛擬資產交易所雙向聯防及分行臨櫃關懷攔阻成果，累計已成功攔阻超過4千筆潛在詐騙交易，守住約5.5億元民眾財產，充分展現警銀合作共同防堵詐騙金流的具體成效。

此外，刑事局指出，目前165打詐儀錶板統計係依民眾報案後警方受理案件為基礎，但部分公司交易糾紛、親友借貸爭議、契約履約糾紛等案件，初期因案情未明，仍可能先以詐欺案件受理。為使統計更貼近實際犯罪樣態，刑事局規劃自今年8月起，將詐欺案件進一步區分為「電信網路詐欺」、「非電信網路詐欺」及「假性財產犯罪」三大類型，藉此更精準掌握犯罪趨勢，作為未來防詐宣導、專案查緝及政策研擬的重要依據。

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