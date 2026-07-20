5月才被警攔阻120萬！老夫妻7月現身派出所：282萬積蓄被騙光

▲一對老夫妻5月到農會欲領120萬，警方勸阻被嫌騷擾，2個月後，遭詐騙集團騙走282萬積蓄。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一對7旬老夫妻日前落入假投資陷阱，5月初前往農會欲提領120萬元現金，因神情與說詞可疑遭行員與鳳山警方聯合攔阻。當時夫妻倆聽信詐騙集團教唆，堅稱款項是住家修繕費，甚至一度埋怨警方的關懷是擾民並悻然離去。不料，7月初這對夫妻卻憔悴地走進派出所報案，坦承因聽信網路投顧老師謊言，辛苦累積的282萬元退休金已被詐騙集團騙光，悔不當初。

鳳山分局埤頂派出所於5月8日接獲轄內中山東路農會通報，指稱73歲的鄒姓老翁與妻子欲提領120萬元現金。行員察覺金額龐大且用途說詞反覆，擔心民眾遭遇詐騙，隨即通報警方到場協助。員警趕赴現場後，一眼看穿夫妻倆遭遇了典型的高獲利假投資詐騙，隨即苦口婆心展開勸阻，並剖析詐騙集團的慣用伎倆。然而，老夫妻不為所動，堅稱這筆錢是為了支付住家修繕工程款，全盤否認涉及投資，更對警方的過度關心感到不耐，認為警察是在「刁難、騷擾民眾」。最後，夫妻倆未提領該筆120萬元，離開現場。

原以為成功保住民眾血汗錢，未料2個月後劇情卻調頭直下。7月3日，這對老夫妻主動前往林園分局大寮分駐所報案，痛心坦承自己確實遭到詐騙。老夫妻向警方表示，他們在臉書上認識了自稱「投顧老師」的詐騙集團成員，在對方高投報率的誘惑下開始投入資金。期間，詐騙集團為了躲避查緝，反覆叮嚀他們「絕對不能透露是要投資」，並預先教導他們若遇到銀行或警方詢問，務必刻意謊稱是「支付房屋修繕工程款」。

直到7月夫妻倆眼見帳面獲利豐厚欲提領出金時，系統卻始終顯示無法操作，對方甚至要求必須繼續匯款才可提領，兩人這才驚覺大勢已去，總計282萬元的退休金早已全數落入歹徒口袋。

警方表示，目前詐騙集團常教導被害人以「裝潢工程款」、「購屋」、「親友借款」等理由來規避關懷提問，一旦民眾選擇隱瞞實情，將大幅增加警方的攔阻難度，遇到金融機構或警方主動關懷時，請務必據實以告，多一分查證，就能少一分懊悔。若有疑問，可立即撥打165反詐騙專線或110向警方查證。