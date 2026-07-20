不願估725凱道「反毒台」人數　國民黨中央喊話蔣萬安協助動員

▲國民黨文傳會主委陳以信。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨全代會25日登場，適逢年底九合一選舉，屆時將號召全台22縣市參選人大合體，營造團結氣勢。對於前總統馬英九先前傳出已婉拒出席週六全代會，國民黨文傳會主委陳以信今（20日）強調，目前尚無法報告誰會出席；陳以信也不願預估725凱道反毒台集會遊行可能人數，稱黨中央僅協辦、共同舉辦，時間緊迫，且多數心力在舉辦全代會，呼籲發起人台北市長蔣萬安等縣市長能協助動員。

今年國民黨全代會舉辦地點在台北市成功高中，由立委洪孟楷、新北市議員江怡臻擔任主持人，口號主軸為「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」。

陳以信表示，全代會整個議程將在下午三點完成，接續邀請中央委員、黨代表、縣市長參選人等到凱達格蘭大道參與五點開場的725凱道反毒油遊行。陳以信還介紹全代會義賣小物，包括客家花布提袋、原住民風手機吊繩、搖搖樂手機盲盒、台灣聖杯橡皮擦等，過去的國旗衣、國旗帽等也會在全代會現場販售。

媒體詢及全代會是否馬英九等前主席參與，陳以信表示，所有前主席都會邀請，目前都在聯繫當中，因為還沒有做最後確定，因此無法對外公布；至於爭議提案等，陳以信則說，提案上週末都已經截止，會看看有哪些送進大會。

