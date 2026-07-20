花蓮聯合豐年節圓滿落幕！4天9.6萬人朝聖　強檔接力天天都好玩

▲晚會上國際貴賓及各部落族人輪番上陣，吸引國內外廣大樂迷與遊客瘋狂湧入德興大草坪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

南島同心、千人共舞！「2026太平洋南島聯合豐年節（palafang）」，經歷「Lemed 夢想之夜」、「Lingad 啟航之夜」、「Celak 綻放之夜」及「Hekal 世界之夜」連續4天4夜的樂舞盛宴，19日晚間在花蓮縣立體育館旁德興大草坪劃下圓滿句點。本屆活動高潮迭起，吸引國內外廣大樂迷與遊客瘋狂湧入，18日單日強勢突破4萬人次，4天活動下來更一舉狂湧9萬6,000總人次進場，攜手寫下歷史性的空前紀錄！

壓軸夜由縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、前立委羅淑蕾、議員林正福、傅國淵、台北市工商婦女會理事長簡淑英與全體姊妹等地方仕紳，以及各界重要貴賓隆重進場，並在大溪地Hei Tahiti「Te 'Ahi 火焰」、夏威夷Kamehameha Schools「ALOHA HUALIEN: Our Austronesian Home」、布農族「Mapadangi 婚禮的祝福」及花蓮在地部落「焰照千浪．勇士之光」等節目輪番登場後，以Malikuda傳統樂舞及歷年大會舞邀請現場數萬民眾與貴賓千人共舞，為本屆祭典寫下最溫暖的結尾，並共同相約明年一定要再見！

花蓮縣長徐榛蔚於致詞時，首先向長年深耕基層、攜手傳承部落文化的徐建輝總頭目致敬，感謝其從部落青年到擔任頭目20年來的無私奉獻；同時對現場所有部落事務組長、耆老，以及蒞臨現場的仕紳、全球熱愛原民文化的遊客表達最熱烈的歡迎。

徐榛蔚指出，「花蓮走向世界，世界走進花蓮」是縣府不變的施政藍圖。近年來縣府團隊透過扎實的田野調查，在國立東華大學專家學者的專業指導，以及民間團體積極帶領族人展開跨族群交流的戮力合作下，成功將花蓮的觸角延伸至國際。不僅實地走訪馬達加斯加、復活節島、大溪地、夏威夷及紐西蘭等南島語族核心地區，更連續多年擴大邀請南島語族各民族來到花蓮齊聚，透過太平洋與海洋母親的連結，讓世界看見花蓮。

徐榛蔚強調，在海內外家人年年齊聚花蓮的凝聚力下，花蓮的文化軟實力在國際舞台上屢獲肯定，近年連續斬獲多項指標性國際大獎，今年活動更榮獲「國際大賽羅馬金獎（A' Design Award）」的殊榮。並感性表示，這份榮耀屬於全體花蓮縣民與部落長輩，也期盼透過太平洋南島豐年節的平台，讓齊聚在花蓮的所有美好文化與國際旅客相互激盪，共同享受文化交融的精彩夜晚。

徐榛蔚更強調，聯合豐年節的圓滿落幕只是花蓮觀光狂歡的起點！ 為了讓全國民眾繼續感受花蓮的熱情，縣府各局處接力推出一系列精彩絕倫的強檔活動，邀請大家留宿花蓮，玩翻一整年：

1. 知卡宣玩水趣（7/4 - 8/23）：東台灣最大的夏日水上樂園在知卡宣綠森林親水公園清涼登場！只要50元清潔費就能暢玩造浪池、漂漂河與全面升級的兒童戲水設施。現場更有隱藏版航海王「娜美」大型裝置等著粉絲來打卡！

2. 花蓮FUN暑假 × 航海王ONE PIECE（7/15 - 8/20）：花蓮縣政府首度跨界聯名全球超人氣IP《航海王》！15米長的巨大「千陽號」已正式航向壽豐鄉鯉魚潭。夜間更有震撼人心的水舞光影秀與限定星空煙火秀，草帽海賊團成員也散落在大東門夜市（魯夫）、花蓮火車站（騙人布）、將軍府（索隆）等景點，邀請全台粉絲前來集章尋寶。

3. 鼓王爭霸戰與客韻季（7月 - 10月）：喜愛傳統鼓藝與客家文化的民眾絕不能錯過！「客家鼓王爭霸戰」系列活動已於瑞穗禾埕廣場與花蓮市日出大道震撼開打。接續更有「縱谷客韻季」系列精彩演出至10月底，展現花蓮深厚的多元文化魅力。



4. 「流星花蓮」山海星光夜（暑期限定）：享受完白天的熱情，夜晚的花蓮更加浪漫！觀光處推出「流星花蓮」天文旅遊，包含浪漫無雙的「花蓮星光音樂會」與高達60場次的「免費星空導覽」，帶領遊客躺在海灘上聽音樂、數星星，感受大自然最純淨的療癒力。

5. 2026花蓮金針花季（8/8 - 10/11）：夏秋交替之際，最夢幻的金黃山城即將洗版社群媒體！玉里鎮赤科山與富里鄉六十石山滿山遍野的金針花海將一路盛開，是絕對不能錯過的金黃童話世界。

6. 2026花蓮購物節（6/26 - 12月中旬）：來花蓮好玩、好住、更好買！長達12週的「花蓮購物節」正如火如荼展開，遊客只要在特約店家消費滿額並上網登錄，就有機會抽中各項大獎，將大獎帶回家！

花蓮縣政府誠摯發出邀請：「花蓮的美不分季節，這裡的每一天都值得細細品味！ 雖然當前正面臨遊客減少的觀光挑戰，但全花蓮的旅宿、商圈與鄉親都已經做足準備、蓄勢待發。不只是熱鬧的盛夏，不論您在哪個季節來到花蓮，都能找到專屬的療癒提案。 誠摯呼籲全國朋友多來花蓮走走、留宿花蓮，用實際行動支持在地產業，花蓮一年四季都好玩，我們天天在花蓮相見！」

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