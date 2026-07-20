▲顧立雄20日到立法院外交國防委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對有政府高層向媒體透露，潛艦國造原型艦「海鯤號」預計在8月下旬完成各項測試及驗證，可望在8月底、9月初交艦給海軍，國防部長顧立雄今（20日）表示，海鯤號潛航測試一切以安全跟品質為上，沒有8月底9月初這樣的時限。

《自由時報》報導，海鯤號進入台船小塢調校約半個月後，已回到高雄港台船碼頭，準備進行跨夜潛航測試。有政府高層人士向該報透露，海鯤號預計在8月下旬完成各項測試及驗證，可望在8月底、9月初交艦給海軍，接續由海軍256潛艦戰隊進行編成前的各項準備。

顧立雄20日到立法院外交國防委員會專案報告「國軍軍品採購履約爭議與違約致獲裝期程延宕採購策略精進作為」，並備詢。民進黨立委沈伯洋質詢時，就上述報導詢問海鯤號當前進度。

顧立雄回應，海鯤號進行相關潛航測試，還是一切以安全跟品質為上，後續會再進行深水潛航，沒有設定期限，沒有說一定8月底9月初這樣的時限問題。

另外，美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）警告，中國恐會藉由海上管制來封鎖台灣。顧立雄會前受訪說，任何台灣海峽與區域的和平穩定，攸關全球經濟發展，所以任何在該區域從事封鎖的情境，造成的影響是無法評估的。國軍當然會對於所有相關可能情境，都有相關因應方案，包括剛提到海上封鎖在內，都在想定的範圍內。