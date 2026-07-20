王定宇稱「北市油品抽驗0次」　侯漢廷曝實情打臉：造謠仔

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）



記者郭運興／台北報導

致癌油風波延燒，民進黨立委王定宇則稱「台中抽驗油品1次、台北市政府油品抽驗0次」。對此，北市議員侯漢廷19日痛批「造謠仔」，他指出，依據公開資料，台中過去五年轄內食用油製造工廠，稽查89家次、抽查72件、台中食品藥物安全處定期稽查BaP，4年共查137次。至於台北，根本就沒有油廠，但是過去三年針對通路商共查驗90件油品，遠高於台南高雄！

侯漢廷表示，王定宇就是造謠仔！兩人謊稱，「台中抽驗油品1次，台北抽驗油品0次」。依據台中市政府食安處公開資料，台中市政府過去五年轄內食用油製造工廠，稽查89家次、抽查72件。

侯漢廷指出，台中食品藥物安全處定期稽查BaP，111年檢驗20件，112年37件、113年30件與114年50件，4年共查137次。

侯漢廷指出，至於台北，根本就沒有油廠，查油廠的次數當然是0。就跟詢問民進黨摸自己良心反省次數是0一樣，因為民進黨沒有良心。

侯漢廷強調，但是，台北市過去三年針對通路商共查驗90件油品。若依照民進黨自己提出的數字，遠高於台南高雄！

侯漢廷提到，而且別忘了，台中市政府7月5日要去中聯查廠，還被民進黨政府批評不必去查，甚至事後還影射是包庇廠商為了復工！

侯漢廷說，但事實是，正因為去查了，才揭發了後續的問題油，倘若聽中央「不必去查」，不就更多毒油被吃下肚？

侯漢廷痛批，造謠言論竟然有千則分享，可見人民被操弄的惡劣程度。綠營面臨人民上街頭，不是謙卑反省檢討，而是造謠抹黑認知作戰，這種政黨，必須下台！也請大家幫忙，把正確資訊傳遞，還蔣萬安盧秀燕和市府同仁一個公道與清白！

另外，台北市政府衛生局也指出，截至18日，市府已完成現場稽查、公告南僑的97家下游業者，並在7日重罰南僑300萬，「稽查工作量巨大，衛生局自然得花時間核對後逐步公布，議員稱『蓋牌六天』是對事實的嚴重扭曲」。

立委王定宇指控「台北市政府四年油品抽驗0次」，衛生局表示，日前就已澄清，近3年針對通路商共抽驗90件油品，檢測項目以重金屬及反式脂肪酸為主，「王委員不該持續造謠、傳謠」。

衛生局說明，北市沒有大型的油品製造工廠、屬中央定義的「後市場」監測，即使苯駢芘並非常見的地方政府抽驗項目，衛生局仍在案發第一天主動啟動油品抽驗專案，抽驗30件市售油品的苯駢芘，並在7月15日公布檢驗結果，其中1件「福壽不飽和大豆沙拉油」檢出苯駢芘2.6 µg/kg（標準：2.0 µg/kg），不符規定。

衛生局表示，對於「近三年市府從來沒有稽查過南僑油脂公司、皇家可口公司」指控，事實是兩家業者在台北的僅是總部、並沒有食品製造工廠；食品製造工廠依法由當地衛生局監督，且此次南僑問題油品的下游業者清單中並未包含皇家可口公司。

根據衛生局統計，至7月17日累積已完成稽查問題油品下游業者及通路商共223家，皆已要求業者即刻完成全面下架。累計下架油品及再製品共逾13.2萬公斤，其中包括福壽、福懋問題油品606.28公斤、泰山相關油品27,763.56公斤、南僑油脂公司產製之7項再製產品103,858.06公斤。

衛生局強調，「所有基層人員為食安的付出不應被扭曲與抹煞」。衛生局持續以具體行動捍衛市民的食安，本局執法始終秉持「專業、依法、嚴謹」之原則，持續透明公開稽查成果，以實績贏得市民信任，也籲請各界尊重基層人員之辛勞。

▼ 侯漢廷 。（圖／記者黃克翔攝）