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車手供出「他是老闆」也沒用！獨漏關鍵畫面　法官判無罪

▲▼彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲無法證明被告是詐騙集團成員，彰化地方法院判無罪。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女子於112年11月間，因聽信詐騙集團「網路購物信用卡重複扣款」的謊言，誤信對方指示操作網路銀行，詐騙2萬餘元。警方隨後循線逮捕相關成員，車手及證人分別指證黃姓男子就是老闆，負責開車載人取款並轉交上游，但彰化地院審理後，因證據不足判處黃男無罪。

判決書指出，詐欺集團當時誆稱賣場遭駭，導致陳女訂單出現重複扣款錯誤，誘騙其匯款至指定帳戶。檢方起訴指控，被告黃男於案發當晚，在彰化市將該帳戶金融卡交給車手提領，隨後再將贓款轉交集團上游，涉犯組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪嫌。

庭訊時，涉案車手明確指出，當日是由黃男開車載他前往ATM提款；另一名李姓證人也指證，黃男就是「老闆」，曾親眼目睹黃男載著車手四處提款。李男更驚爆，自己當時在桃園遭黃男控制行動，由車手負責看管，最後是藉口要買菸才趁隙逃脫。

面對指控，被告黃男堅決否認犯行，辯稱與車手及李男素有糾紛，對方是為了報復才刻意栽贓，證詞完全不可信。

法官審理後認為，雖然監視器畫面、帳戶交易明細及告訴人指訴，只能證明車手確實有提領贓款，但所有物證均無法直接證明黃男即為當日的駕駛人，亦無證據顯示其交付金融卡。法官強調，刑事訴訟採證據裁判原則，僅憑共犯或證人的指訴，在缺乏其他補強證據的情況下，難以認定被告有罪，最終因證據不足，判處黃男無罪。全案可上訴。

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