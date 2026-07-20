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藍小雞接力絕食　林楚茵酸「比168還短」：輪流絕食就是輪流吃飯

▲▼民進黨立委林楚茵時事聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

毒油案延燒，台北市長蔣萬安日前號召人民725上凱道，國民黨北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等北北基藍營議員參選人，19日上午10時起在北市中正一警分局介壽派出所對面「接力絕食」至25日。對此，民進黨立委林楚茵今（20日）大酸，有一種健康飲食方法是「168」，沒想到他們接力絕食比一般人做168還短，大家一起輪流絕食，就是大家輪流吃飯，這不是做秀什麼是做秀？目的只是為了年底選舉。

民進黨立委林楚茵今（20日）受訪表示，食安問題非常嚴重，絕非現在國民黨這些想要選舉的人的做秀場。大家都知道，食安問題最重要的是這些廠商製造毒油不通報，而地方政府又疏於檢查，才會發生這樣的事情，但現在竟淪為國民黨選舉人的做秀。

林楚茵酸，有一種健康飲食方法是「168」，也就是16小時不吃東西、8小時吃東西，沒想到他們現在竟然玩起「接力絕食」，比一般人做168還短，這不是做秀什麼是做秀？她認為是個非常壞的風氣，藍白根本為了自己的政治生涯、政治選舉，把食安問題當政治議題來操作，對全民食安沒有任何幫助。

至於作家趙曉慧說，「絕食」是一種當所有體制內的管道都走投無路時，已經徹底絕望，受害者只好以命相搏的最終防線；但國民黨現在是當權者，根本不是受害者，當權者假冒受害者進行絕食抗議，這是嚴重踐踏「絕食」這個道德工具。擁有權力的人卻不作為，反而消費受害者最後僅存的抗爭手段，這不只是打假球，更是對選民智商的侮辱。

林楚茵認為，這就是聲東擊西，故意轉移焦點的方法。現在都已經查出來，中聯製油過程發生非常大的問題，而第一線主管機關就是台中市政府，他們現在是把絕食當成台中市政府的遮羞布嗎？原本第一時間應該是地方政府做好把關，現在通通推給中央，這件事就像行政院說的，中央地方必須共同解決。

林楚茵表示，現在地方多數是國民黨執政，但是他們卻通通要跑到街頭上，那還需要這些地方政府做什麼？中央地方職權非常清楚，如果對國民黨來講，只想利用這場絕食把人民帶上街頭，卻把自己的責任通通撇清，就是把食安問題當成他們的遮羞布，轉移焦點。

林楚茵諷刺，絕食更荒謬，「大家一起輪流來絕食，那是大家一起輪流來吃飯，一點意義都沒有」，人民很容易就看出來，他們只是為了1128年底地方選舉，擔心這些勢力反饋到他們身上。

林楚茵強調，地方政府有其責任，這次地方政府從台中就開始沒有查廠，台北市政府也是零稽查，對比台南跟高雄，就可以看出他們在玩什麼把戲。

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