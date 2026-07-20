　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 科技生活

記憶體貴到顯卡賣不了！傳 NVIDIA RTX 50 SUPER 貨都到了卻卡關

▲▼輝達顯卡RTX 5090。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲受到記憶體缺貨影響，全台顯示卡目前價格居高不下，就連新產品推出都受阻。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者黃肇祥／綜合報導

記憶體成本持續飆升，不僅帶動各類消費電子產品漲價，如今連新顯示卡上市都直接卡關。據傳 NVIDIA 原定推出的 RTX 50 Super 系列顯卡，早已將晶片交給板卡合作夥伴，現在卻因記憶體成本過於昂貴，決定暫緩上市計劃。

按照慣例，NVIDIA 通常會在推出新一代顯卡後，再加碼主打更大記憶體容量的 Super 系列。原先外界預 Super 系列去年就會登場，無奈碰到記憶體危機而一度傳出取消。根據外媒《VideoCardz》最新消息指出，NVIDIA 的合作夥伴其實早已收到 RTX 50 SUPER 的核心晶片，無奈目前上市流程已被官方喊卡，主因正是受制於高昂的記憶體成本。

由於 Super 系列旨在提供更大容量的記憶體，係將採用 3GB GDDR7 記憶體晶片。報導指出，目前該晶片市場報價約為 60～70 美元（約 1,942～2,265 元），相較於非 Super 系列採用的 2GB GDDR7 晶片的單顆 20 美元（約 647 元），價格足足高出 3 倍。以傳聞中配備 18GB 記憶體、需使用 6 組晶片的 NVIDIA RTX 5070 SUPER 為例，對比常規版 12GB 的 RTX 5070，光是記憶體晶片成本就增加 240～300 美元（約 7,768～9,710 元）。考量到 RTX 5070 官方建議售價為 549 美元（台灣售價 19,990 元），若只是為了 6GB 記憶體就讓售價大漲近 50%，顯然並非合理價格。

外媒《TechPowerUp》則分析，目前 3GB GDDR7 晶片的供應量遠低於產業需求，且多數優先分配給利潤更高的 AI 專業顯卡（如 RTX PRO 6000 Blackwell 與 Rubin CPX），這很有可能是 NVIDIA 決定暫時放棄向消費級市場推出 RTX 50 SUPER 系列的主因之一。

《VideoCardz》指出，目前被擱置上市的顯示卡共有 4 款，包含配備 24GB GDDR7 的 RTX 5080 SUPER 與 RTX 5070 Ti SUPER、配備 18GB GDDR7 的 RTX 5070 SUPER，以及面向入門市場的 RTX 5050 9GB。

→NVIDIA 重推 5 年前舊顯卡、還漲價！專家：就怕剩這張可買
→4GB RAM 重回電腦組裝市場！網吐槽：AI 讓科技退步

NVIDIA 改推 12GB RTX 3060 應急

事實上，NVIDIA 早就預期顯卡市場可能出現缺貨問題，日前已重新上市 5 年前發表的 RTX 3060，提供 12GB VRAM 以滿足對大容量記憶體有需求的消費者。該卡採用產能相對充足的舊製程，不會受到現有新產品或 AI 伺服器的產能擠壓；然而因架構與技術較舊，外媒實測發現，RTX 3060 12GB 的整體效能甚至不如 8GB 的 RTX 5060，顯見這僅是為了緩解缺貨問題的權宜之計。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
連3000元都違約交割！　老鳥曝慘烈代價
獨／大陣仗！金錢豹袁昶平提500萬　幫愛妻辦保
怨警攔阻120萬！老夫妻又現身派出所：282萬積蓄被騙光
賠慘了！豪砸4800多萬「押注阿根廷奪冠」
2大廠殺跌停！台積電靠先進製程題材撐紅盤
午後北部防短延時豪雨　熱帶低壓恐一周內生成
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

冷氣也要洗澡？AI空調時代來了　聲寶兩大功能解決現代家庭痛點

Google 官網意外爆雷 Pixel 11！新顏色、相機島變化全曝光

記憶體貴到顯卡賣不了！傳 NVIDIA RTX 50 SUPER 貨都到了卻卡關

蘋果又漲價！台灣 AppleCare+、Apple Music 服務全變貴了

Netflix 有望推「免費會員」方案？執行長鬆口：部分市場可行

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

台中豐原「7車連環撞」！男騎士遭夾擊重傷　命危搶救中

林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

後藤一句「這是命令」逼平野上場！歐力士老戰友大巨蛋重現全場沸騰

冷氣也要洗澡？AI空調時代來了　聲寶兩大功能解決現代家庭痛點

Google 官網意外爆雷 Pixel 11！新顏色、相機島變化全曝光

記憶體貴到顯卡賣不了！傳 NVIDIA RTX 50 SUPER 貨都到了卻卡關

蘋果又漲價！台灣 AppleCare+、Apple Music 服務全變貴了

Netflix 有望推「免費會員」方案？執行長鬆口：部分市場可行

盧秀燕才是破口？8年苯駢芘檢驗0次　蔣萬安：相信中市府會說明

明星賽吸8萬人十大話題一次看　郭天信破魔咒、傳奇卡到變裝秀

靠「自助洗衣店」財富自由！　澳情侶公開真實淨利

在野質疑斷網演習沒人管　綠黨團：根本原因是藍白無差別杯葛NCC人事

台股拼復活！史上6次1500點殺盤　平均勝率逾9成

王惠美領軍！彰化藍營「青年兵團」接棒　親姪子王信筌海線防禦

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

陳喬恩「2度痛斥廣東虐狗事件」　她讚1韓劇還直言：人渣就該教訓

遭我取消來台免簽　柬埔寨嗆：始終視台灣為中國一省

潘孟安被問毒油打到記者麥克風　蔣萬安曝卑微要求：交代真相

【偶只負責可愛】柴犬坐副駕「度估」 還會被自己嚇醒XD

3C家電熱門新聞

Netflix 有望推「免費會員」方案

行動網路受阻演練登場

NVIDIA RTX 50 SUPER 上市卡關

蘋果 AppleCare+、Apple Music 漲價

Pi拍錢包遭駭！調查、補償出爐

iPhone 全型號降價現況一表掌握

MacBook Neo 銷量恐狂跌 40%

「電競耳機」全面解析、關鍵不是音質

Google Pixel 10 進入出清期

傳蘋果推 1.5TB 記憶體電腦

摺疊手機湧現「降價潮」

蘋果2026 BTS教育方案大縮水！

Pixel 11 預購 8 月 12 日開跑

Google 將推出「AI 滑鼠」

更多熱門

相關新聞

北京大學神經動力學晶片最多比輝達GPU快400倍！

北京大學神經動力學晶片最多比輝達GPU快400倍！

北京大學與大陸中科院團隊聯手研發出全球首款「毫秒級神經動力學晶片」，不僅讓機器能像人腦般即時理解物理世界，在腦部建模任務中，效能最高可比輝達（NVIDIA）GPU領先478倍。這項突破性進展正式宣告神經動力學硬體進入「毫秒時代」，未來將在精準醫療、具身智能，以及阿茲海默症等腦部疾病的即時診斷中，發揮關鍵的加速作用，相關研究成果發表於《科學》（Science）期刊。

AI 搶產能逼電腦規格大倒退

AI 搶產能逼電腦規格大倒退

NVIDIA 重推 5 年前舊顯卡、還漲價

NVIDIA 重推 5 年前舊顯卡、還漲價

芙莉蓮顯卡、華碩小尺寸RTX5090開賣

芙莉蓮顯卡、華碩小尺寸RTX5090開賣

北韓瘋「發展AI」　使用輝達骨灰級顯卡

北韓瘋「發展AI」　使用輝達骨灰級顯卡

關鍵字：

NVIDIA顯卡顯示卡gpu顯示卡漲價

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

世界盃冠軍戰爆全武行！

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳

梅西連霸夢碎！西班牙1比0氣走阿根廷封王

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌

梅西淚崩了！世界盃最後一舞落幕

今「雨最大」　午後全台溼答答

已婚名醫追高中妹　遭控囚禁逼墮胎

川普全球關稅到期　「新關稅」60國改徵12.5％

亞馬爾賽後主動擁抱梅西

手背癢狂抓3年「長出一層盔甲」！醫師曝成因

台股修正近6000點　法人：5類股率先反彈就是落底訊號

19歲封神！亞馬爾奪世界盃創史上第一

更多

最夯影音

更多
王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」

王建民登板對決蔡其昌　首次啟用ABS！場邊齊喊「不要換」
昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

餐廳服務生傳話「黃總請妳去包廂」　陸女嚇到不吃「馬上閃人」

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

毒駕撞6車釀1死3傷！賓士女蹲坐路邊辯稱使用「美沙酮」　高大成說重話了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面