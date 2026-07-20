記憶體貴到顯卡賣不了！傳 NVIDIA RTX 50 SUPER 貨都到了卻卡關

▲受到記憶體缺貨影響，全台顯示卡目前價格居高不下，就連新產品推出都受阻。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者黃肇祥／綜合報導

記憶體成本持續飆升，不僅帶動各類消費電子產品漲價，如今連新顯示卡上市都直接卡關。據傳 NVIDIA 原定推出的 RTX 50 Super 系列顯卡，早已將晶片交給板卡合作夥伴，現在卻因記憶體成本過於昂貴，決定暫緩上市計劃。

按照慣例，NVIDIA 通常會在推出新一代顯卡後，再加碼主打更大記憶體容量的 Super 系列。原先外界預 Super 系列去年就會登場，無奈碰到記憶體危機而一度傳出取消。根據外媒《VideoCardz》最新消息指出，NVIDIA 的合作夥伴其實早已收到 RTX 50 SUPER 的核心晶片，無奈目前上市流程已被官方喊卡，主因正是受制於高昂的記憶體成本。

由於 Super 系列旨在提供更大容量的記憶體，係將採用 3GB GDDR7 記憶體晶片。報導指出，目前該晶片市場報價約為 60～70 美元（約 1,942～2,265 元），相較於非 Super 系列採用的 2GB GDDR7 晶片的單顆 20 美元（約 647 元），價格足足高出 3 倍。以傳聞中配備 18GB 記憶體、需使用 6 組晶片的 NVIDIA RTX 5070 SUPER 為例，對比常規版 12GB 的 RTX 5070，光是記憶體晶片成本就增加 240～300 美元（約 7,768～9,710 元）。考量到 RTX 5070 官方建議售價為 549 美元（台灣售價 19,990 元），若只是為了 6GB 記憶體就讓售價大漲近 50%，顯然並非合理價格。

外媒《TechPowerUp》則分析，目前 3GB GDDR7 晶片的供應量遠低於產業需求，且多數優先分配給利潤更高的 AI 專業顯卡（如 RTX PRO 6000 Blackwell 與 Rubin CPX），這很有可能是 NVIDIA 決定暫時放棄向消費級市場推出 RTX 50 SUPER 系列的主因之一。

《VideoCardz》指出，目前被擱置上市的顯示卡共有 4 款，包含配備 24GB GDDR7 的 RTX 5080 SUPER 與 RTX 5070 Ti SUPER、配備 18GB GDDR7 的 RTX 5070 SUPER，以及面向入門市場的 RTX 5050 9GB。

→NVIDIA 重推 5 年前舊顯卡、還漲價！專家：就怕剩這張可買

→4GB RAM 重回電腦組裝市場！網吐槽：AI 讓科技退步

NVIDIA 改推 12GB RTX 3060 應急

事實上，NVIDIA 早就預期顯卡市場可能出現缺貨問題，日前已重新上市 5 年前發表的 RTX 3060，提供 12GB VRAM 以滿足對大容量記憶體有需求的消費者。該卡採用產能相對充足的舊製程，不會受到現有新產品或 AI 伺服器的產能擠壓；然而因架構與技術較舊，外媒實測發現，RTX 3060 12GB 的整體效能甚至不如 8GB 的 RTX 5060，顯見這僅是為了緩解缺貨問題的權宜之計。