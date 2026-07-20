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轟食安風暴民進黨全面失職！柯志恩提「4具體解方」嗆725街頭見

記者賴文萱／高雄報導

近期食用油食安風暴持續延燒，國民黨高雄市長候選人、立法委員柯志恩今（20）日表示，「逼我吃毒油就是逼我上街頭」，痛批中央政府不僅沒有釐清真相，政府官員面對質疑更是荒腔走板。對此，她提出4大具體解方，並邀請所有關心台灣食安的民眾，7月25日一起走上街頭，用全民監督的力量，一同守護下一代的健康。

▲▼食安風暴民進黨全面失職！柯志恩提「四大具體解方」嗆725街頭見。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲轟食安風暴民進黨全面失職！柯志恩嗆725街頭見。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩指出，回顧過去同樣爆發毒油事件時，時任行政院長江宜樺數度在立法院鞠躬道歉；如今輪到民進黨執政，行政院長卓榮泰在國會面對質詢，卻強調這只是專案報告、而非專案道歉；綠營發言人上節目時，冷漠說出「又不是我逼你吃的」；總統府秘書長潘孟安面對媒體詢問，更直接動手揮開麥克風、拒絕回應，這樣冷血傲慢的態度，叫人民如何能接受？

▲▼食安風暴民進黨全面失職！柯志恩提「四大具體解方」嗆725街頭見。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲針對食安風暴，柯志恩提「4具體解方」。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩強調，食安問題不分年齡、不分藍綠，政府不應將人民的健康視若無睹，這是最基本的底線。因此她正式倡議成立「全國食安聯盟」，串聯全台在野陣營首長與候選人，建立地方自救、區域聯防的食安防護網，並提出四大具體解方。

首先，在疑慮尚未釐清前，問題產品不得重新上架。柯志恩表示，在真相與責任尚未完全查明前，政府不應急於恢復相關產品的販售，更不能讓可能存在疑慮的產品再次流入市場，影響學校營養午餐及家庭餐桌安全。

其次是推動縣市區域聯防，啟動地方自救機制。柯志恩指出，各縣市應建立資訊共享與聯合稽查制度，跨縣市防堵問題產品流竄，不再讓地方完全依賴已經失靈的中央管理機制。

第三，支持企業自律，但政府不能因此卸責。柯志恩表示，對於主動保障消費者權益、在疑慮釐清前暫停相關產品販售的企業，應給予肯定；但政府不能比企業還消極，更不應急著放行、忽視人民健康。

第四項具體作為則是呼籲中央建立「安心標章」制度。柯志恩說明，透過自主檢查與第三方檢驗並公開揭露，讓消費者能夠安心選擇，也協助負責任的業者重新建立市場信心。

此外，柯志恩也要求中央儘速推動《食品安全衛生管理法》修法，全面補強制度漏洞，包括強化源頭管理與即時通報機制、建立完善的食安資訊平台，並要求政府即刻公布產品流向與相關業者名單，捍衛人民知的權利。

▲▼食安風暴民進黨全面失職！柯志恩提「四大具體解方」嗆725街頭見。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩呼籲725邀請所有關心台灣食安的民眾共同上街頭。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩重申，人民的健康沒有妥協空間，食安更不能只靠運氣。台北市長蔣萬安近日也呼籲民眾走上街頭，大家目標一致，「對於食安的態度就是寸土不讓、攜手前進。」

柯志恩最後呼籲，7月25日邀請所有關心家人、關心孩子、關心台灣食安的民眾共同走上街頭，向政府表達人民對食安的堅持與期待。「人民要的不是口號，而是真相；不是推卸責任，而是真正改革。」她強調，唯有全民共同監督，才能守護下一代的健康與台灣的食安環境。

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