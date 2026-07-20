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毒油事件掀藍白「725上凱道」　陳建仁：中央地方應一條鞭管理

▲▼立法院教育及文化委員會邀請中央研究院院長陳建仁列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央研究院院長陳建仁強調，食安問題仍須中央、地方密切合作。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

毒油事件引發食安風暴，國民黨號召民眾7月25日上凱達格蘭大道，提出「食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台」等訴求。中央研究院院長陳建仁今（20日）赴立法院報告及備詢，他會前受訪表示，食安工作最重要的是中央與地方密切合作，政府與業者也應共同把關，並呼籲廠商提高警覺、落實自主管理。

中聯油脂沙拉油日前遭驗出致癌物「苯駢芘」超標，引發外界質疑政府把關失靈，也成為國民黨號召凱道抗議的主因。對此，陳建仁表示，台灣是自由、民主、法治國家，中央與地方都以保障民眾健康為共同目標，因此密切合作相當重要。他也強調，食安事件仍須透過完整調查釐清源頭，才能進一步完善管理機制。

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國民黨立委羅廷瑋質詢時指出，台灣自1979年多氯聯苯中毒事件以來，陸續發生塑化劑、毒澱粉、劣質地溝油、戴奧辛蛋、蘇丹紅，到這次致癌油事件，顯示食安制度問題始終沒有被根本解決。他也提到，中研院前院長翁啟惠2014年提出《國家食品安全維護、環境保護、防治體系》建議書，詢問中研院是否持續追蹤政策落實情形，以及哪些建議已被政府採納、哪些仍停留在紙上。

陳建仁回應，目前行政院已成立食安辦，跨部會整合已較過去進步，人才培育及技術精進等建議也陸續納入政策。不過，他認為仍須持續強化中央與地方「一條鞭」合作，從源頭、生產到下游流通及廠商管理全面把關，才能持續提升食安管理。

針對致癌油事件，羅廷瑋追問污染源究竟來自製程、黃豆原料或其他因素，並質疑食藥署第一時間肯定廠商自主通報，在委外複驗期間產品仍持續流通，後續又引用學者說法，引發外界質疑政府處置是否妥當，認為涉及致癌風險的產品就應立即下架。

陳建仁表示，污染源仍須透過完整溯源調查才能找出真正原因，如同過去西布特羅事件也是經調查後才釐清，因此源頭管控、生產管理及稽核通報，都需要中央與地方共同合作。

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