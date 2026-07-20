毒油事件掀藍白「725上凱道」　陳建仁：中央地方應一條鞭管理

▲中央研究院院長陳建仁強調，食安問題仍須中央、地方密切合作。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

毒油事件引發食安風暴，國民黨號召民眾7月25日上凱達格蘭大道，提出「食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台」等訴求。中央研究院院長陳建仁今（20日）赴立法院報告及備詢，他會前受訪表示，食安工作最重要的是中央與地方密切合作，政府與業者也應共同把關，並呼籲廠商提高警覺、落實自主管理。

中聯油脂沙拉油日前遭驗出致癌物「苯駢芘」超標，引發外界質疑政府把關失靈，也成為國民黨號召凱道抗議的主因。對此，陳建仁表示，台灣是自由、民主、法治國家，中央與地方都以保障民眾健康為共同目標，因此密切合作相當重要。他也強調，食安事件仍須透過完整調查釐清源頭，才能進一步完善管理機制。

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國民黨立委羅廷瑋質詢時指出，台灣自1979年多氯聯苯中毒事件以來，陸續發生塑化劑、毒澱粉、劣質地溝油、戴奧辛蛋、蘇丹紅，到這次致癌油事件，顯示食安制度問題始終沒有被根本解決。他也提到，中研院前院長翁啟惠2014年提出《國家食品安全維護、環境保護、防治體系》建議書，詢問中研院是否持續追蹤政策落實情形，以及哪些建議已被政府採納、哪些仍停留在紙上。

陳建仁回應，目前行政院已成立食安辦，跨部會整合已較過去進步，人才培育及技術精進等建議也陸續納入政策。不過，他認為仍須持續強化中央與地方「一條鞭」合作，從源頭、生產到下游流通及廠商管理全面把關，才能持續提升食安管理。

針對致癌油事件，羅廷瑋追問污染源究竟來自製程、黃豆原料或其他因素，並質疑食藥署第一時間肯定廠商自主通報，在委外複驗期間產品仍持續流通，後續又引用學者說法，引發外界質疑政府處置是否妥當，認為涉及致癌風險的產品就應立即下架。

陳建仁表示，污染源仍須透過完整溯源調查才能找出真正原因，如同過去西布特羅事件也是經調查後才釐清，因此源頭管控、生產管理及稽核通報，都需要中央與地方共同合作。