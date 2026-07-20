靠「自助洗衣店」財富自由！　澳情侶公開真實淨利

▲莉安與男友2年前砸下近30萬澳幣，開設了一間自助洗衣店。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名26歲女子，為了不想單靠朝九晚五的「死薪水」過活，與男友2年前砸下近30萬澳幣（約台幣630萬元），開設了一間自助洗衣店。沒想到這份「副業」不僅在開幕首月就順利回本，去年更為2人帶來高達12萬澳幣（約台幣252萬元）的營收。

看準被動收入商機 從零打造高質感洗衣店

現居澳洲的莉安（Lyanne Nguyen）和男友安迪（Andy Chiem）2年前在距離阿得雷德（Adelaide）市中心約30分鐘車程的郊區，開了一家升級版的豪華自助洗衣店。

莉安表示，洗衣服是大家永遠需要的服務，無論經濟大環境如何變化都不受影響；加上這門生意相對屬於被動收入，讓他們能在不影響正職工作的前提下，兼顧家庭、旅遊，甚至未來的生子計畫。

為此，2人投入了將近30萬澳幣的資金，從買機器、店面裝潢到水電工程，全都「從零開始」一手包辦。莉安坦言，原本以為這門生意需要慢慢熬，沒想到開幕前一週發放傳單後，立刻吸引了大量客流，讓他們在短短一個月內就開始獲利，回本速度之快讓兩人都大吃一驚。

每週僅顧店6小時 超狂營收明細曝光

莉安也大方在網路上公開每個月的營收明細。以4月為例，洗衣店總營收為1萬932澳幣（約台幣23萬元），包含自助洗衣、烘衣的9742澳幣（約台幣20.4萬元），以及替商業客戶提供洗、烘、摺服務的1190澳幣（約台幣2.5萬元）。

扣除房租、水電、清潔與交易手續費等4609澳幣（約台幣9.6萬元）的支出後，當月淨利達6324澳幣（約台幣13.2萬元）。

她透露，2人每週只需花4到6小時在店裡打掃、對帳及處理行政庶務，平日則有聘請清潔人員，除此之外完全不需要額外請員工。去年這家店共創造了12萬澳幣（約台幣252萬元）的營收，扣除約佔4成左右的營運開銷後，全年淨利大約落在7萬2000澳幣（約台幣151萬元）。

她也補充，天氣變冷時，由於顧客更依賴烘衣機，每週平均2000澳幣（約台幣4.2萬元）的營收幾乎可以翻倍。

根據知名產業研究機構（IBISWorld）數據顯示，澳洲目前有超過5000家洗衣與乾洗業者，新公司數量正以3.8%的幅度成長，預計到2028至2029年，該產業營收將以每年平均2.3%的速度成長，達到26億澳幣（約台幣546億元）的規模。