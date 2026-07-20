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「川普可能陷入同樣陷阱」　美狂炸伊朗最新發展一次看

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普曾以承諾避免美國再陷入「永無止境的戰爭」作為競選主軸，但隨著美國與伊朗衝突持續升高，這場戰爭正逐漸演變成低烈度長期對抗，川普恐怕正一步步落入自己曾極力避免的戰略陷阱。對此，川普近日接受專訪時態度強硬，不僅揚言空襲將在本周持續，規模還將擴大，將瞄準摧毀伊朗的發電廠與橋梁，直到德黑蘭重返談判桌。

▲美伊最新局勢。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲美伊最新局勢。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

美伊戰事再起　川普恐陷入同樣的陷阱

川普競選時強調要結束戰爭，而不是發動戰爭，更誓言不會讓美國再次捲入中東的「永無止境的戰爭」；然而，不到一個月前，他才宣稱美伊諒解備忘錄「實現了我們設定的所有目標」，如今協議已告破裂，荷莫茲海峽再度遭封鎖，美伊恢復交火，戰事在談判與軍事打擊間反覆循環，短期內看不到落幕跡象。

《紐約時報》引述倫敦國王學院戰爭研究名譽教授弗里德曼（Lawrence Freedman）指出，許多領導人容易陷入「速戰速決的謬誤」，「他們以為自己能迅速獲勝，而且不會承受不利後果。」他認為，若無法將軍事成果轉化為政治與外交成果，再強大的軍力也難以真正結束衝突。

美國前總統老布希在第一次波灣戰爭中之所以成功，是因為設定了有限的政治目標，將海珊趕出科威特；然而他的兒子小布希在第二次波灣戰爭中卻忘記此一教訓，反而增強了伊朗在該區域的實力。小布希在阿富汗雖然一度驅逐塔利班，但試圖重建當地社會的工程與規模過於龐大，以至於當美方感到厭倦時，塔利班又像重燃的野火燒回阿富汗。

川普對伊朗動武，或許是希望徹底終結美伊自1979年伊朗革命以來長達47年的對立。分析指出，他原本可以將軍事行動包裝成勝利後抽身，如今卻持續加碼，尤其是承諾維持荷莫茲海峽航運暢通方面，伊朗堅持控制海峽，使美國可能被迫投入更長時間的軍事行動。

▲美國總統川普表示美軍重擊伊朗。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲美國總統川普表示美軍重擊伊朗。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

川普警告擴大空襲規模　轟炸伊朗發電廠與橋樑

川普日前表示，美軍已重創伊朗，「我們正非常、非常猛烈地打擊他們，打擊他們海岸線及沿岸地區的每一樣東西。」他並形容伊朗十分「邪惡」。

對於空襲是否持續，川普回應，「會持續到我說夠了為止。」他當時還警告，「今晚會狠狠打擊他們，明晚也會，後天晚上也會。我們將摧毀他們所有的發電廠和橋梁，除非他們回到談判桌前。」

談到荷莫茲海峽時，川普表示，美國必須確保航道保持暢通，「如果人們想通過，海峽就是開放的。我們不會為伊朗開放，伊朗是唯一被拒於門外的對象。」他並表示，波斯灣國家願意負擔美軍維護航道安全的成本，因此美方不再考慮向商船收費。

川普也透露，美軍已兩度空襲哈格島（Kharg Island），並強調與伊朗談判唯一有效的方法就是展現軍事實力。他還表示，若能進一步削弱伊朗軍力，「至於占領，如果我們將他們充分削弱並遠遠擊退，我會那麼做。」

此外，川普也提到伊朗「鎬山」（Pickaxe Mountain）核設施，表示美方正密切監控其動向，「如果他們採取任何行動，我們會立刻前往，採取一切必要行動。」

《紐約時報》指出，伊朗戰爭雖與伊拉克、阿富汗不同，美國目前並未部署大規模地面部隊，但荷莫茲海峽攸關全球能源運輸，一旦衝突持續，不僅將衝擊美國，也可能波及全球經濟。國際危機組織伊朗項目負責人瓦埃茲（Ali Vaez）警告，美伊如今連最低限度的框架協議都無法維持，「那可能會消除偶發性對抗與永無止境的戰爭之間的最後一道屏障」。

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