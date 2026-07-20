對比潘孟安、黃仁勳如何對待同位記者　鄭照新：瞠目結舌無言以對

記者郭運興／台北報導

總統府秘書長潘孟安19日出席活動，疑似不滿被堵麥，推了記者一把，引起各界議論，潘孟安受訪解釋，前面有攝影記者，自己手抬起來，可能造成劉小姐不愉悅，再次表達不好意思。對此，台中市副市長鄭照新分享過往對該位記者的印象，更提到輝達執行長黃仁勳是如何對待該位記者。他直言，政壇巨頭，為了避答食安油品，卻以極為無禮粗魯的方式，把一位傑出媒體工作者當成低俗狗仔羞辱肘擊。「作為長年在公部門及政黨服務媒體的一員，我瞠目結舌，無言以對」。

鄭照新表示，認識當事記者劉亭廷，不是因為媒體業務，而是在與賢弟李戡的聚會上，那時亭廷才進入媒體工作，是半個新加坡人，自己對其國際背景與訓練感到讚賞，認為其長才必在未來能有所發揮。

鄭照新指出，後來，在美國總統大選開票之夜其以新人之姿，完成美選開票即時口譯，證明了她的硬能耐及價值，站穩了在媒體的角色與定位，令自己印象深刻。

鄭照新提到，近來，亭廷更以專業不失輕鬆，流暢友善的訪問風格，在黃仁勳的磚窯兆元宴，進行一場極為成功的英語互動專訪，讓黃仁勳輕鬆愉快的和兆元老闆們「下命令」要這些動輒管理萬人企業的大企業家在鏡頭前說「Hey, Say hi to 亭廷，TVBS」。

鄭照新認為，國際的企業領袖，是這樣對待一位媒體優秀人才，而自己台灣與行政院長同級的政壇巨頭，為了避答全民關切的食安油品，卻以極為無禮粗魯的方式，把這樣一位傑出媒體工作者當成低俗狗仔羞辱肘擊。

鄭照新說，「作為長年在公部門及政黨服務媒體的一員，我瞠目結舌，無言以對」。他也酸，一個輝達、一個揮打。

▼潘孟安與TVBS記者。（圖／記者劉耿豪攝）

