伊朗稱「約旦人給情報」協助攻擊　摧毀美軍20機庫打死數十人

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱有約旦境內人士提供情報，協助其部隊對美軍在約旦境內的目標發動攻擊。根據聲明，正是這些情報使其得以摧毀阿茲拉克（al-Azraq）地區的20處美軍機庫，打死美軍數十人。
半島電視台、伊朗國際報導，革命衛隊透過聲明稱，伊朗飛彈擊中約旦阿卡巴機場（Aqaba airport）的美軍C-17運輸機與P-8偵察機，造成嚴重損失。不過革命衛隊的說法目前尚無法獨立查證，美國官方尚未對此發表評論。
革命衛隊還說，19日晚間有2艘油輪試圖通過荷莫茲海峽南部海域時，發生爆炸並被迫停駛。革命衛隊還警告，美軍要做好準備應對非法侵犯伊朗領土行為的懲罰性行動。
在此之際，美國在當地時間19日晚間7時，針對伊朗展開了連續第9個夜晚的空襲行動。根據中央司令部（CENTCOM）最新消息，這波行動已於19日晚間10時完成，鎖定伊朗軍事指揮中心、防空與海岸監視據點、海事能力設施、飛彈與無人機發射場及通訊網絡展開打擊，目的是削弱伊朗攻擊往來荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船與平民船員的能力。
中央司令部也指出，美軍正依照三軍統帥的指示，要求伊朗為其行為負責。
U.S. Central Command (CENTCOM) has completed its ninth consecutive night of strikes against Iran, targeting military command centers, air defenses, coastal surveillance sites, and communications networks in an effort to further degrade the Islamic Revolutionary Guard Corps'… https://t.co/R3Vd86csPr pic.twitter.com/VqcQO1nyqI— OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026
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