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伊朗稱「約旦人給情報」協助攻擊　摧毀美軍20機庫打死數十人

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社） 

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱有約旦境內人士提供情報，協助其部隊對美軍在約旦境內的目標發動攻擊。根據聲明，正是這些情報使其得以摧毀阿茲拉克（al-Azraq）地區的20處美軍機庫，打死美軍數十人。

半島電視台、伊朗國際報導，革命衛隊透過聲明稱，伊朗飛彈擊中約旦阿卡巴機場（Aqaba airport）的美軍C-17運輸機與P-8偵察機，造成嚴重損失。不過革命衛隊的說法目前尚無法獨立查證，美國官方尚未對此發表評論。

革命衛隊還說，19日晚間有2艘油輪試圖通過荷莫茲海峽南部海域時，發生爆炸並被迫停駛。革命衛隊還警告，美軍要做好準備應對非法侵犯伊朗領土行為的懲罰性行動。

在此之際，美國在當地時間19日晚間7時，針對伊朗展開了連續第9個夜晚的空襲行動。根據中央司令部（CENTCOM）最新消息，這波行動已於19日晚間10時完成，鎖定伊朗軍事指揮中心、防空與海岸監視據點、海事能力設施、飛彈與無人機發射場及通訊網絡展開打擊，目的是削弱伊朗攻擊往來荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商船與平民船員的能力。

中央司令部也指出，美軍正依照三軍統帥的指示，要求伊朗為其行為負責。

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