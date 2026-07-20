毒駕男騎微型電動車「沒開後燈」露餡　被搜出雙槍、海洛因

記者林東良／台南報導

台南市警五分局員警19日晚間巡邏時，發現王姓男子騎乘微型電動二輪車未依規定開啟後燈，上前攔查後，先在其隨身包包內查獲海洛因；王男見事跡敗露企圖逃逸，當場遭員警壓制逮捕，警方進一步搜索車廂，起出2把手槍、海洛因、安非他命、子彈及疑似改造槍械工具，並查出王男涉嫌毒駕，全案依法送辦。

▲台南市警五分局員警攔查涉嫌毒駕的王姓男子，在其車廂內查獲2把手槍、毒品及改造槍械工具。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，五分局和緯派出所副所長黃相輔、警員劉志剛，19日晚間10時許執行巡邏勤務，行經北區武聖路時，發現王男騎乘微型電動二輪車，未依規定開啟後方燈光，立即上前攔查。

員警盤查過程中，在王男隨身包包內發現第一級毒品海洛因。王男眼見藏毒行跡曝光，突然企圖逃離現場，員警立即上前制止，當場將他壓制逮捕。

警方隨後檢查微型電動二輪車車廂，再查獲第一級毒品海洛因5包、第二級毒品安非他命5包、毒品吸食器，以及疑似制式克拉克手槍1把、改造金牛座手槍1把。

車廂內另藏有一批改造子彈、空彈殼、彈頭、槍枝彈簧、火藥粉，以及疑似供改造槍械使用的工具。警方調查後並認定王男涉嫌施用毒品後騎車，涉及公共危險罪嫌。

警方將查獲槍枝及子彈送交鑑驗，以釐清是否具有殺傷力及槍械來源，全案訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》及公共危險等罪嫌，移送台灣台南地方檢察署偵辦，並持續追查槍毒來源及有無其他共犯。

第五分局表示，警方將持續執行清源專案及掃黑、肅槍、緝毒等工作，加強查緝非法槍枝、毒品及暴力犯罪；民眾若發現可疑人、事、物，可立即撥打110報案，共同維護社會治安。



