王姝茵助丈夫掏空公司　統促黨主席張安樂兒媳判1年7月將入獄

▲白狼張安樂（右）在本案中全身而退，但媳婦王姝茵（左）卻須入獄服刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「中華統一促進黨」主席「白狼」張安樂，先前遭檢方依照違反《政治獻金法》查辦，期間查出張安樂兒子張瑋、兒媳王姝茵等人，掏空自家公司華夏大地旅行社上千萬元，遭檢方一併提起公訴。其中王姝茵涉案部分，高等法院更審將她判刑1年7月，案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞，王姝茵將入獄服刑。

本案中較受矚目的部分為張安樂遭控違反《政治獻金法》部分，但此部分他歷審均獲無罪，最高法院2024年12月底駁回檢方上訴，張安樂違反《政治獻金法》部分無罪確定。不過張安樂也被控協助兒子掏空公司，涉嫌偽造文書罪嫌，這部分則被判刑8月、得易科罰金24萬元定讞，張安樂也已經執行罰金完畢，並未入獄。

本案於檢方偵辦時，查出張瑋夫婦自2013年4月到2016年6月，涉嫌任意挪用公司款項，並將其中不少費用侵占私用，不法所得共約5138萬元。因此將張安樂、張瑋、王姝茵夫婦提起公訴。

張安樂涉案部分已經確定。另外張瑋則因為本案一二審均將他判刑，全案上訴最高法院後，最高法院2024年12月底駁回檢辯雙方上訴，張瑋合計遭判刑3年1月確定，其中因業務登載不實判刑1年定讞，必須入獄服刑。但張瑋不願入獄，已經棄保潛逃，目前遭到台北、桃園2地檢署通緝中。

至於王姝茵涉案部分，一審認定她犯下8個罪刑，分別處3月到1年7月不等刑期，上訴二審後，二審總計將她判刑刑度達3年11月，但宣告緩刑4年。不過上訴最高法院後，最高法院將她大部分的罪刑定讞，均獲判緩刑；但卻將她涉嫌違反《銀行法》部分撤銷發回更審。而更審法院則維持有罪認定，仍維持有期徒刑1年7月。

王姝茵遭判刑1年7月部分再上訴最高法院，最高法院20日駁回上訴，全案定讞，王姝茵將因本案而入獄服刑。