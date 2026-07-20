午後北部防短延時豪雨　熱帶低壓恐一周內生成

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中南部今天持續受低壓帶影響，整天有短暫陣雨或雷雨，午後北部及各地山區有短延時豪雨發生機率。明天起太平洋高壓影響，水氣減少。菲律賓附近的熱帶雲系預計後半周逐漸發展，可能形成熱帶性低氣壓，後續將朝呂宋島移動。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周仍是夏季天氣型態，白天高溫炎熱，午後有局部短暫陣雨，且有局部較大雨勢。目前台灣以東海面為太平洋高壓所在範圍，台灣以西則為低壓帶，中南部雲量偏多，有斷斷續續降雨。

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葉致均指出，目前菲律賓東南方海面有熱帶雲系發展中，預估後半周有機會發展為熱帶性低氣壓，並逐漸朝西北方向、呂宋島一帶移動，後續仍須留意其發展變化。

降雨方面，他表示，今天台灣海峽至中南部有對流雲系發展，中南部及澎湖整天有短暫陣雨或雷雨；其他地區多雲到晴，午後北部地區及各地山區有短延時豪雨。明天至周五太平洋高壓增強，水氣減少，各地多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，中南部清晨至上午有零星降雨。

他指出，周六至下周日低壓逐漸朝呂宋島移動，台灣轉為東風環境，東半部及恆春降雨較明顯，新竹以南地區及其他山區午後有短暫雷陣雨。

溫度方面，葉致均表示，西半部高溫約34至36度，東半部約32至33度，外島約31至32度；桃園以北地區、中南部近山區及花東縱谷有36度以上高溫發生機率。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）