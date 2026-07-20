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騎機車吸到二手菸…噴芳香劑反制！他喊「淨化空氣」仍犯強制罪

台北市一名機車騎士不滿另一名騎士讓他吸到二手菸，拿芳香劑反噴對方。（圖／翻攝法學檢索系統）

▲台北市一名機車騎士不滿另一名騎士讓他吸到二手菸，拿芳香劑反噴對方。（圖／翻攝法學檢索系統）

圖、文／CTWANT

兩名機車騎士互看不順眼，一個讓對方吸二手菸，另一個「回敬」芳香劑，後來鬧上法院，結果噴芳香劑的騎士敗在抽菸騎士當下有個「轉頭」的反應，遭法官認定涉犯強制罪，因而輸掉官司。

邊騎機車邊抽菸，堪稱用路人極為厭憎的交通亂象，網友曾兩度在公共政策網路參與平台「討伐」，提議禁止邊騎車邊抽菸或提高罰款至6千元；《道路交通管理處罰條例》修正案去年年底初審通過，對於汽機車駕駛手持香菸或抽菸導致影響他人行車安全，將從600元罰鍰提高至1200元。

這件二手菸PK芳香劑的案件發生在2025年4月9日中午，陳姓男子騎機車行經台北市信義區吳興街284巷22弄，他不滿前方蘇姓騎士一路上讓他聞到菸味，騎到對方旁邊說：「可不可以不要邊騎車邊抽菸？」，蘇姓騎士回嗆：「Ｘ你娘，甘你屁事」，講完後揚長而去。

陳姓男子一邊追上去一邊掏出芳香劑，以右手催油門、左手伸長朝右側的蘇姓騎士噴芳香劑的方式表達不滿，但也因此被蘇姓騎士報案處理，經台北地檢署起訴強制罪。

陳姓男子辯稱，二手菸對身體有危害，蘇姓騎士的菸味很臭，朝他前面噴芳香劑很合理；不過他也坦承，聽到蘇姓騎士回罵三字經，的確讓自己「情緒上來」。

蘇姓騎士是否真的因為抽菸引發衝突？法官說，光從卷內勘驗的「案發片段」看不出來，何況兩人機車前後位置多次互換，很難確認陳姓男子一直吸到二手菸。

台北地院比對監視畫面及蘇姓騎士的證詞，他自稱眼睛、鼻子、喉嚨會癢會刺痛，監視器也確實拍到芳香劑一朝他面前噴出去，他就向右撇過臉，而這個受到干擾的反應會影響行車安全，因此認定噴芳香劑構成強制罪，判處陳姓男子拘役15日，得易科罰金1萬5千元。

陳姓男子上訴仍主張無罪，強調蘇姓騎士在前面抽菸又有菸灰從他正面襲擊，「嚴重違反呼吸安全」，也影響空氣品質，他噴芳香劑目的是淨化空氣、排除二手菸危害，無意干擾蘇姓騎士的行駛路線。

高院法官也注意到蘇姓騎士轉頭迴避的動作，這代表芳香劑造成不適，也使他無法注意車前狀況，已具體妨礙正常行駛的權利。

二審特別指出，就算蘇姓騎士一路上都在抽菸，頂多行政罰，不會構成可處刑罰的不法侵害，但陳姓男子「淨化二手菸」的動機與「噴別人芳香劑」的做法並無合理關聯性，社會上大多數人不會認同，最終駁回上訴，判15天拘役定讞。

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