熱水器放家門前不見了！高雄男機車運走遭鎖定　1違規再吞罰單

▲熱水器放家門前，竟是遭不明男子以機車運走。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山一名住戶近日在臉書社團發文控訴，自家放在門口的熱水器竟遭不明人士直接載走，質疑對方未經同意就擅自搬離，貼文一出隨即引發網友熱烈討論。高雄市警局鳳山分局於19日執行網路輿情蒐報時發現此案，隨即主動展開調查，目前已鎖定相關涉案人士，將通知到案釐清。

有民眾在臉書地方社團「高雄五甲大小事」發文指出，「誰家長輩載走放門口的熱水器，這個是好的，不是要回收的！」質疑對方未經同意即將物品搬離，引發網友熱議。

鳳山分局19日執行網路輿情蒐報時發現相關貼文後，立即主動展開查處，調閱周邊監視器畫面及相關資料，循線追查涉案車輛，經比對分析後，已鎖定涉案車輛及相關人士身分，後續將通知到案說明，進一步釐清搬運物品經過及是否涉及不法情事，並依法偵辦。

▲警「以車追人」，竊賊騎車拖載物品再吞罰單。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方檢視貼文影像發現，涉案機車後方疑拖曳拖車載運熱水器，若查證屬實，其附載物品未妥善固定、超出規定或影響行車安全等情形，恐已違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項規定：「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。」警方將一併查明是否涉及相關交通違規，並依法舉發。