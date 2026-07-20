城鎮韌性演習14縣市手機斷網半小時　顧立雄：日後會再擴及其他地方

▲顧立雄20日出席立法院外交及國防委員會，並於會前受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

「2026城鎮韌性（防空）演習」結合今年度漢光演習，首次演練行動網路受阻，僅能使用語音通話與簡訊的情境，分為台中、嘉義等7縣市；8月10日台北、新竹、宜蘭等7縣市。對此，國防部長顧立雄今（20日）表示，此考驗國軍在模擬情境，指管通訊備援能力，但固網沒有受到影響；這是初次驗證，日後應該會再擴及到其他地方。

此次行動網路受阻演練由通傳會（NCC）規劃。苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等7縣市，演練時間在8月10日下午2時30分至3時；台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣等7縣市，則在8月13日下午2時30分至3時。

針對上述演練，媒體20日詢問顧立雄，若戰時網路訊號遭受到敵阻斷，國軍的指管通訊運作備援機制為何？會否覺得全台驗證也是可以考慮的方向？顧回應，這是初步進行驗證，而且搭配漢光演習期間，就他了解，是針對部分地區跟部分功能，以行動網路部分進行降速，固網部分沒有受到影響。

顧立雄說，這個會考驗國軍在模擬情境，指管通訊備援能力。這是初次驗證。事實上涵蓋的地區，應該有包括14個縣市。最南也到達嘉義。這是特定部分地區，就行動通訊部分降速做驗證。日後應該會再擴及到其他地方，因為就他了解，後續根據這次驗證情況，NCC應該會再做一個完整規劃。

對於外媒《每日電訊報》指台灣防衛體系有蠻大盲點，就是台美軍隊已經15年沒有進行聯合演訓。顧立雄表示，台美透過既有的軍事交流，相互、專業地訓練，以及合作，不斷提升聯合作戰能力，但他對個人評論，就不多說了，台美之間會繼續維持這樣的合作。

至於美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）警告，中國恐會藉由海上管制來封鎖台灣。顧立雄說，任何台灣海峽與區域的和平穩定，攸關全球經濟發展，所以任何在該區域從事封鎖的情境，造成的影響是無法評估的。國軍當然會對於所有相關可能情境，都有相關因應方案，包括剛提到海上封鎖在內，都在想定的範圍內。