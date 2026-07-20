外籍男趴倒人行道！民眾欲救援　突發「動物叫聲」暴衝恐怖畫面曝

인천 영종하늘도시,

길바닥에 쓰러져있는 외국인 ????????‍♂️



마지막에 개무섭내.. pic.twitter.com/JpYzo2uYhL — Conservative???????????????????????? (@ObserverKR) July 18, 2026

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川一段街頭影片近日在社群平台引發討論，一名膚色黝黑的外籍男子倒臥人行道，民眾上前確認狀況，試圖以英文、日文等外語溝通關心，豈料男子突然起身，發出類似動物叫聲的怪異聲響，並朝民眾暴衝，宛如攻擊姿態，讓對方驚嚇逃離。影片曝光後，引發網友對街頭救助安全的熱烈討論。

根據韓媒《News1》，影片中的事發地點位於仁川廣域市永宗島的新都市（新市鎮）「永宗天空城市」，昨（19）日有網友在社群平台X及各大論壇上傳影片，標題為「仁川永宗天空城市倒臥街頭的外國人」，相關畫面引發關注。

從影片中可以見到，一名膚色黝黑的成年男子趴倒在人行道，長時間沒有明顯動作。拍攝者表示，當時看到男子倒地，非常擔心他的身體狀況，因此上前詢問，「還好嗎」，並嘗試以英文、日文等語言與對方溝通，希望確認是否需要協助。

不過，男子面對民眾關心時，卻突然抬起頭，開始喃喃自語，並發出疑似動物叫聲的不明聲響。當關心他的民眾持續靠近，試圖確認他的狀態時，男子突然站起身，朝著對方快速衝去，讓現場民眾受到驚嚇，只能轉身逃離。

南韓網友大量留言，「這就是為何不能收容外籍移民的原因」、「遇到酒醉者或是急診病患，我們想要伸出援手，但卻擔憂自己反而遭到對方提起損害賠償告訴」、「雖然看了蠻難過的，但還是建議遇到一律裝作不知道就好」、「你想如果是自己在街上遇到這種事，能不害怕嗎」、「若你想幫忙，拜託先協助撥打112或119報案」。