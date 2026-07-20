超商店員偷喝6杯「大杯美式」…價值270元！　遭判刑7月

▲邱男利用職務之便，製作6杯大杯美式，未結帳即飲用完畢。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名邱姓超商店員，在上班期間自行操作咖啡機台製作大杯美式，隨後在未結帳的情況下將咖啡飲用完畢，一共喝了6杯、價值270元；業者察覺情況有異後，立即報警處理。屏東地院法官審理後，依業務侵占罪判處邱男有期徒刑7月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，邱男於111年9月起於該間超商任職，明知店內擺設的咖啡機製作之咖啡飲品為超商銷售予顧客所用，如員工欲飲用，應自費結帳購買，但邱男卻基於業務侵占犯意，於112年10月8日、同年11月8日、12月1日、12月9日、12月12日、12月14日六度操作店內咖啡機製作大杯美式，並將咖啡飲用完畢，其後並未操作結帳機台付費結帳，以此方式侵占業務上持有之大杯美式咖啡共6杯，價值新台幣270元，全案經業者發現後報警，邱男警詢時對於犯行坦承不諱。

屏東地院法官審理後，認為邱男未能謹守職務分際，利用擔任店員機會，擅自將業務上管領之物品侵占入己，違背便利商店與員工間信賴關係，惟其犯後坦承犯行，雖有意與業者調解，但金額差距過大未達成和解，考量其態度尚可、素行、犯罪動機、手段、業者受損害金額等等一切情狀，認為邱男犯業務侵占罪，共6罪，各處有期徒刑6月，應執行7月，得易科罰金，並追徵犯罪所得270元。