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金正恩成孤獨皇帝？王滬寧「低頭筆記」模樣曝　大陸網友譏遭矮化

▲▼王滬寧率領中國黨政代表團訪朝，與北韓最高領導人金正恩進行會談。（圖／路透）

▲王滬寧率領中國黨政代表團訪朝，與北韓最高領導人金正恩進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩近日會見中國共產黨政治局常委、全國政協主席王滬寧時，雙方座位安排引發關注。北韓官媒相片顯示，金正恩獨坐橢圓桌一側，對面則是王滬寧率領的9人中國代表團，多名中國官員低頭記錄談話內容，被網友形容「像在匯報工作」，感覺是遭到矮化。

對此，香港《明報》分析，這種安排與金正恩近年逐漸強化自身最高領袖地位有關。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，王滬寧此次訪問北韓，是配合《中朝友好合作互助條約》簽署65周年活動。王滬寧身兼中共中央政治局常委及全國政協主席，率領中國黨政代表團於15日至17日訪問北韓首都平壤，並在16日受到金正恩接見。

此次訪問也被視為中朝關係升溫的最新跡象。此前，中國國家主席習近平與北韓內閣總理朴泰成已完成互訪，朴泰成出訪北京後，王滬寧再率高規格代表團回訪北韓，顯示雙方外交互動頻繁。

▲▼王滬寧受到金正恩接見。（圖／路透）

▲王滬寧受到金正恩接見。（圖／路透）

從北韓官媒《朝中社》公開的會談畫面可以看到，金正恩坐在大型橢圓形桌子一側，身後僅站有口譯人員；另一側則坐著王滬寧以及中國代表團成員。畫面中，多名中國官員拿著筆記本記錄金正恩的談話，形成「一人發言、多方聆聽」的明顯對比。

香港《明報》指出，相關照片在中國社群平台掀起討論，不少網友批評座位安排「太不給面子」，甚至認為場面「像是工作匯報」。不過，報導分析，從外交禮節角度來看，王滬寧並非中國國家元首，也不是中國共產黨最高領導人，因此金正恩採取此類會見形式，在形式上仍可被解釋。

事實上，金正恩2012年掌權後，已有多名中共中央政治局常委訪問北韓，包括劉雲山、栗戰書、趙樂際、李強及王滬寧。早期會談安排較為對稱，例如2015年劉雲山出訪時，金正恩身旁仍有多名北韓高官陪同。

▲▼中共全國政協主席王滬寧參謁錦繡山太陽宮。（圖／路透）

▲中共全國政協主席王滬寧參謁錦繡山太陽宮。（圖／路透）

但從2018年開始，金正恩逐漸採取「單獨坐一側」的會談模式。當年全國人大常委會委員長栗戰書率團出訪平壤時，金正恩便開始獨坐一側。2024年趙樂際出訪時也採用類似安排。去年中國國務院總理李強訪問北韓時，雖有北韓外務相崔善姬陪同金正恩，但雙方座位仍呈現明顯不對稱。

報導指出，這種「獨坐」模式並非只用於中國官員。金正恩會見俄羅斯安全會議秘書紹伊古、俄羅斯國家杜馬主席沃洛金等俄方高層時，也採取類似安排，顯示這可能已成為北韓最高領導人會晤外國高層的一種固定形式。

《明報》認為，這與金正恩近年在國內塑造的領袖形象有關。隨著其權力鞏固，北韓官方對他的稱呼逐漸升級，包括「偉大領袖」、「慈祥父親」等稱謂，凸顯其至尊地位。

▲▼在趙甬元陪同下，王滬寧前往元山葛麻海岸觀光地區視察。（圖／路透）

▲在趙甬元陪同下，王滬寧前往元山葛麻海岸觀光地區視察。（圖／路透）

報導以中國古代皇帝自稱「孤」為例指出，金正恩在北韓政治體系中被塑造成高度集中的領導核心，加上其強烈自尊心，因此在外交場合採取「獨坐」形式，具有象徵意義。

另外，北韓黨務機關報《勞動新聞》則指出，在金正恩的心腹、朝鮮勞動黨書記趙甬元的陪同下，王滬寧於18日前往位於北韓東岸城市元山的葛麻海岸觀光地區視察。南韓媒體《News1》分析，這可能成為北韓與中國在觀光領域進行合作的新訊號。

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