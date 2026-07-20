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黃揚明：潘孟安用最糟糕方式拒訪　府院高層如此怎相信會傾聽民意

記者郭運興／台北報導

總統府秘書長潘孟安19日出席活動，疑似不滿被堵麥，推了記者一把，引起各界議論，潘孟安受訪解釋，前面有攝影記者，自己手抬起來，可能造成劉小姐不愉悅，再次表達不好意思。對此，媒體人黃揚明表示，身為總統府秘書長，使用了最糟糕的方式拒訪，假惺惺致歉，下午碰到又再批記者要「炒新聞」，實在失格。執政黨的府院高層都如此，要如何相信會謙恭傾聽民意？

黃揚明表示，當事記者劉亭廷是自己曾邀請數次的來賓，常來分享她對國際局勢、台美關係等議題的觀點，並分享她的採訪故事，例如今年5月，她是台灣唯一能進入黃仁勳「兆元宴」現場專訪黃的記者。

黃揚明表示，記者該不該對採訪對象追問？當然應該。難道採訪對象說完自己想說的話、給一套官方說法，就不需要再被挑戰？不能被挑戰？

黃揚明回憶，自己在跑行政機關時，只要有機會，有自己看不下去或懷疑官方說法的真實性，通常都會去提問，沒有提問機會，就自己去創造，看官員的行程、看記者會後有無空檔可去追問。這是記者的日常。

黃揚明表示，不知何時，台灣政治記者(尤其電視台)，已經習慣「只堵麥聯訪」，不去追問，或是成為政治人物的「朋友圈」，為了避免採訪對象不爽，去追問的類型已少之又少。

黃揚明指出，當天的狀況，劉去行程現場從潘抵達下車，到進入會場，一路追問，潘孟安大可說今天不談、甚至什麼都不說；但潘孟安用了最糟的肢體動作來表達不悅，即使他事後雲淡風輕地表達「不好意思」，解釋說是「自然抬起手以避免碰到攝影師」，但畫面會說話，大家心中自有一把尺。

黃揚明直言，但這樣的政治議題發酵後，只會讓劉亭廷未來跑新聞更辛苦，可能受到採訪對象的抵制，甚至網軍、綠營支持者已開始出征、抹黑她。這是台灣政媒互動環境的悲哀。

黃揚明提到，最近，綠營不斷追打的國民黨立委萬美玲，幾天前在立院正式受訪說明後，也是有電視台記者追問啊！

黃揚明強調，當然，潘孟安有拒絕受訪的權利，但記者也有在公開場合對公眾人物問責的天職(這就是被稱第四權的原因)，身為總統府秘書長，使用了最糟糕的方式拒訪，假惺惺致歉，下午碰到又再批記者要「炒新聞」，實在失格。

黃揚明質疑，執政黨的府院高層都如此，要如何相信他們會謙恭傾聽民意呢？

▼潘孟安與TVBS記者。（圖／記者劉耿豪攝）

▲▼潘孟安與TVBS記者。（圖／記者劉耿豪攝）

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