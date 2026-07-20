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追劇、上班族注意！醫示警「久坐恐讓血栓找上門」　高風險族群應留意

▲▼振興醫院,振興醫院心臟血管內科醫師黃文彬,肺栓塞。（圖／振興醫院提供）

▲久坐不動除了容易造成肩頸痠痛、腰痠背痛外，更可能增加深部靜脈血栓及肺栓塞的風險。（圖／振興醫院提供）

生活中心／綜合報導

現代人工作節奏緊湊，加上追劇、打電玩風氣盛行，甚至搭乘長途交通工具時，經常一坐就是好幾個小時，但振興醫院心臟血管內科黃文彬醫師警告，久坐不動除了容易造成肩頸痠痛、腰痠背痛外，更可能增加深部靜脈血栓及肺栓塞的風險，一旦血栓隨著血液流到肺部、阻塞肺動脈，嚴重時恐引發休克，甚至危及生命，民眾千萬不可掉以輕心。

振興醫院心臟血管內科醫師黃文彬表示，人體下肢靜脈主要仰賴肌肉收縮協助血液回流心臟，若長時間維持相同姿勢、缺乏活動，血液循環速度就會減慢，增加血栓形成機率，當血栓從腿部靜脈脫落，隨血流進入肺部阻塞肺動脈，就可能造成肺栓塞，不僅影響氧氣交換，嚴重時甚至可能導致急性呼吸衰竭或猝死，因此不可輕忽。

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黃文彬指出，肺栓塞初期症狀往往不具特異性，容易被誤認為感冒、氣喘或單純疲勞，若突然出現呼吸急促、胸悶胸痛、心跳加快、持續咳嗽，甚至咳血、頭暈、昏厥等症狀，就應提高警覺，盡快就醫檢查，尤其長期久坐或臥床者、高齡族群、肥胖者、癌症患者、懷孕及產後婦女，以及接受大型手術或骨折後需要長時間休養的民眾，都屬於肺栓塞高風險族群，更應留意身體發出的警訊。

不過，肺栓塞並非無法預防，黃文彬提醒，最重要的關鍵就是避免長時間維持同一姿勢，建議每坐1至2小時就起身活動5至10分鐘，也可做踮腳、抬腿、腳踝伸展等簡單動作，幫助下肢血液循環，此外，平時養成規律運動、維持充足飲水習慣，長途搭機或旅行時適時起身走動，都有助降低血栓形成風險，若本身屬於高風險族群，更應與醫師討論是否需要進一步預防措施，把握及早預防、及早治療原則，才能降低肺栓塞帶來的健康威脅。

為提升民眾對肺栓塞的認識，振興醫院將於7月29日下午3時，在第二醫療大樓3樓心臟醫學中心會議室舉辦免費健康講座，由黃文彬主講「坐著不動竟出事，肺栓塞其實離你很近！」，現場除安排血壓測量外，也將提供心血管疾病防治衛教資訊，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加。

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振興醫院振興醫院心臟血管內科醫師黃文彬肺栓塞

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